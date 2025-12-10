Токаев ввел мораторий на новые объекты информатизации госорганов и субъектов квазисектора

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ от 9 декабря 2025 года "О некоторых вопросах цифровизации в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, с 1 января 2026 года вводится мораторий на создание новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора вне информационно-коммуникационной платформы "электронного правительства" QazTech.

Правительству при невозможности разработки новых объектов информатизации государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора на платформе QazTech поручено обеспечить вынесение каждого конкретного случая на рассмотрение Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации в РК.

Указ вводится в действие со дня его подписания.