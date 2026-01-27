#Казахстан в сравнении
Политика

От ИИ до Авраамских соглашений: о чем договорились Казахстан и Израиль

Токаев, министр иностранных дел Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 16:03 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана принял министра иностранных дел Израиля. Касым-Жомарт Токаев отметил, что визит Гидеона Саара подтверждает твердую приверженность Израиля укреплению всестороннего сотрудничества с Казахстаном, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание, по данным Акорды за 27 января 2026 года, на встрече было уделено активизации торгово-экономического и научно-технического взаимодействия, реализации совместных проектов в сферах искусственного интеллекта, сельского хозяйства, управления водными ресурсами.

Президент также приветствовал проведение в рамках визита Гидеона Саара в Астану казахско-израильского бизнес-форума, итоги которого призваны внести практический вклад в расширение инвестиционного партнерства двух стран.

В свою очередь министр иностранных дел подчеркнул, что Израиль заинтересован придать серьезный импульс развитию межгосударственных отношений с Казахстаном для выведения их на качественно новый уровень.

Гидеон Саар с признательностью отметил дальновидное решение президента Касым-Жомарта Токаева о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям, способствующим дальнейшему укреплению стабильности, мира и международного диалога.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 16:03
Токаев объяснил, почему Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям

Глава МИД Израиля также высоко оценил проводимые в Казахстане масштабные политические и социально-экономические реформы, выразив уверенность в их успешной реализации.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Утром 27 января Токаев направлял телеграмму президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
