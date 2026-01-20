Токаев объяснил, почему Казахстан присоединился к Авраамским соглашениям

В дипломатии цена неправильного решения настолько высока, что может нанести непоправимый ущерб долгосрочным интересам государства. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на V заседании Национального курултая, сообщает Zakon.kz.

Это, как уточнил глава государства, "мы знаем по своему опыту".

"Если в экономике одну программу или концепцию можно заменить другими программными документами, что, к сожалению, часто происходит у нас, то подписи на международных договорах отзыву, как правило, не подлежат. Что написано пером, не вырубишь топором. В нашем понимании дипломатия – это важнейший, можно сказать, безальтернативный инструмент достижения компромиссов, согласия, но не путь, ведущий к конфликту и перебранке". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, любой конфликт может быть преодолен, если имеется истинное желание и надлежащий профессионализм.

"Мною было принято решение присоединиться к Авраамским соглашениям. Само появление таких соглашений – это дипломатическая инновация, исходящая из глубокого понимания президентом Трампом исторического контекста и современных политических реалий. Уверен в правильности решения стать стороной Авраамских соглашений, которые призваны содействовать установлению прочного мира на Ближнем Востоке". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме МИД сделал важное заявление в связи с присоединением Казахстана к Авраамским соглашениям

5-6 ноября 2025 года Токаев совершил визит в Соединенные Штаты Америки. На встрече с президентом США стало известно, что Дональд Трамп не против посетить Казахстан.