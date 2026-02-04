#Казахстан в сравнении
Детали переговоров в узком составе: что обсудили Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф

президент РК Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 14:25 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе. Об этом 4 февраля 2026 года проинформировала пресс-служба Акорды, сообщает Zakon.kz.

Собеседники отметили динамичное развитие многопланового сотрудничества Казахстана и Пакистана в последние годы, а также рассмотрели перспективы укрепления политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Особое внимание в ходе встречи было уделено наращиванию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, космоса и финансов", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Акорды в среду.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Как Токаева встретили в резиденции премьера Пакистана

Ранее сообщалось, что после завершения церемонии встречи президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции премьер-министра Пакистана.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
