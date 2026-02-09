Новым прокурором Шымкента стал Елдос Сагиев

В Шымкенте назначен новый прокурор. Им стал Елдос Сагиев, который ранее занимал должность начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала ГП РК:

"По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Сагиев Елдос Алиханович назначен на должность прокурора города Шымкента".

Елдос Сагиев начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора Шортандинского района Акмолинской области.

В разные годы занимал руководящие должности в департаменте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области, департаментах Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской и Мангистауской областей, в Службе специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

С августа 2022 года возглавлял Службу по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Фото: Telegram/GenPr

За высокие достижения в службе награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", орденами "Айбын" II степени и "Даңқ" II степени".

Также по согласованию с президентом Габит Муканов назначен новым прокурором Астаны.