Новым прокурором Шымкента стал Елдос Сагиев
Об этом сегодня, 9 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала ГП РК:
"По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Сагиев Елдос Алиханович назначен на должность прокурора города Шымкента".
Елдос Сагиев начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора Шортандинского района Акмолинской области.
В разные годы занимал руководящие должности в департаменте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области, департаментах Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской и Мангистауской областей, в Службе специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.
С августа 2022 года возглавлял Службу по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры.
Фото: Telegram/GenPr
За высокие достижения в службе награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", орденами "Айбын" II степени и "Даңқ" II степени".
Также по согласованию с президентом Габит Муканов назначен новым прокурором Астаны.