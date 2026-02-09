#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Политика

Новым прокурором Шымкента стал Елдос Сагиев

Елдос Сагиев, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 10:03 Фото: Telegram/GenPr
В Шымкенте назначен новый прокурор. Им стал Елдос Сагиев, который ранее занимал должность начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры (ГП) РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала ГП РК:

"По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Сагиев Елдос Алиханович назначен на должность прокурора города Шымкента".

Елдос Сагиев начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора Шортандинского района Акмолинской области.

В разные годы занимал руководящие должности в департаменте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области, департаментах Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской и Мангистауской областей, в Службе специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

С августа 2022 года возглавлял Службу по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Фото: Telegram/GenPr

За высокие достижения в службе награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", орденами "Айбын" II степени и "Даңқ" II степени".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 10:03
Назначен новый заместитель генерального прокурора

Также по согласованию с президентом Габит Муканов назначен новым прокурором Астаны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Назначен новый прокурор Талгарского района
13:20, 30 октября 2024
Назначен новый прокурор Талгарского района
Назначен новый прокурор Семея
15:09, 24 января 2024
Назначен новый прокурор Семея
Назначен новый прокурор Алматы
14:29, 03 октября 2023
Назначен новый прокурор Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: