В Акорде обсудили будущее рынка труда и пенсионной системы Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 9 февраля 2026 года, принял министра труда и социальной защиты населения. Аскарбек Ертаев проинформировал главу государства о планируемых мерах по содействию занятости жителей страны, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным главы ведомства, ожидается переход от временной занятости к созданию устойчивых и качественных рабочих мест, повышение трудовой мобильности и более тесная увязка системы образования с потребностями рынка труда. Особое внимание будет уделено вовлечению молодежи, включая граждан из категории NEET.

Также Ертаев представил планы по совершенствованию системы адресной социальной помощи.

"Министерство намерено усилить адресность поддержки за счет цифровых инструментов оценки, а также расширить практику социального контракта с обязательным вовлечением трудоспособных получателей в меры занятости", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Далее министр представил планы по обеспечению долгосрочной устойчивости системы пенсионного обеспечения и сохранению достойного уровня пенсионных выплат.

Отдельное внимание в его докладе было уделено вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью. Ведомство планирует дальнейшее развитие подушевого финансирования специальных социальных услуг, повышение стандартов их качества, расширение доступа к реабилитационным услугам и техническим средствам, а также обеспечение инклюзивной занятости.

Кроме того, Ертаев проинформировал президента о планах по реализации Концепции миграционной политики до 2030 года.

Предусматривается повышение управляемости и прогнозируемости миграционных процессов, балансирование внутренней миграции, а также совершенствование регулирования трудовой миграции с акцентом на защиту внутреннего рынка труда.

В заключительной части встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на повышение качества занятости и доходов населения, усиление контроля адресности социальной поддержки, совершенствование пенсионной системы, реализацию сбалансированной миграционной политики, развитие инклюзивных подходов в социальной защите, а также укрепление системы охраны труда и профилактики трудовых рисков с использованием цифровых решений.

Ертаев стал новым министром труда совсем недавно – 27 января 2026 года. До этого он являлся первым вице-министром.