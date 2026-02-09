Проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование – Марат Шибутов
Свое мнение он озвучил на десятом заседании Комиссии по конституционной реформе 9 февраля 2026 года.
Марат Шибутов сообщил, что Курултай будет вправе согласовывать назначение ряда высших должностных лиц. В их числе вице-президент, премьер-министр, 10 судей Конституционного суда, 6 членов Центральной избирательной комиссии и 8 членов Высшей аудиторской палаты. То есть существенно больше, чем сейчас.
Политолог предложил сделать механизм роспуска Парламента более гибким и нацеленным на поиск компромисса.
"Вместо формулировки "распускает" предлагаю использовать "вправе распустить", убрав однозначность и оставив возможность договориться. Это касается пунктов 2, 4, 8 статьи 46 в разделе "Президент" и пунктов 1, 2 статьи 62 в разделе "Курултай". Таким образом, сделаем политическую систему более гибкой и склонной к компромиссу. Прошу уважаемую Комиссию поддержать мое предложение", – озвучил Марат Шибутов.
Также политолог подчеркнул, что каждая формулировка, предлагаемая в новую Конституцию РК, прошла через насыщенные обсуждения внутри Конституционной комиссии и сопровождалась открытой общественной оценкой.
"Это был сложный, иногда неудобный, но честный процесс. В результате на текущем этапе мы имеем проект, который является результатом совместного труда и различных подходов, опыта и мировоззрений экспертов из разных сфер. Именно поэтому считаю, что проект Основного закона готов для вынесения на всенародное голосование", – заключил Марат Шибутов.
