Президент Казахстана направил теплое поздравление новому премьеру Японии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 октября направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с избранием на пост премьер-министра и пожелал ей успехов в реализации инициатив на благо Японии.



Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений и вывода стратегического партнерства двух стран на новый уровень.

