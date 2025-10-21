#АЭС в Казахстане
Президент Казахстана направил теплое поздравление новому премьеру Японии

Санаэ Такаичи, Касым-Жомарт Токаев, Япония, поздравление , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 18:28 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 октября направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается Акорда, Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с избранием на пост премьер-министра и пожелал ей успехов в реализации инициатив на благо Японии.

Президент также выразил готовность приложить совместные усилия в целях дальнейшего укрепления казахско-японских отношений и вывода стратегического партнерства двух стран на новый уровень.

Ранее сообщалось, что по итогам двусторонних переговоров и заседания Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели брифинг для представителей средств массовой информации.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
