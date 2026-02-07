#Казахстан в сравнении
События

Токаев выразил соболезнования премьеру Японии

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 15:51 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии, пишет Акорда.

"Разделяя вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Ранее власти Японии сообщили, что с 20 января в Японии в результате происшествий, связанных со снегом, погибли 35 человек, почти 400 получили ранения, 126 из них – серьезные. Большинство погибших упали, пытаясь убрать снег с крыш или вокруг своих домов.

Также в Японии отменили Фестиваль цветения сакуры в парке "Аракураяма Сенген" возле горы Фудзи.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ошибка в тексте: