Токаев выразил соболезнования премьеру Японии

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии, пишет Акорда.

"Разделяя вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Ранее власти Японии сообщили, что с 20 января в Японии в результате происшествий, связанных со снегом, погибли 35 человек, почти 400 получили ранения, 126 из них – серьезные. Большинство погибших упали, пытаясь убрать снег с крыш или вокруг своих домов.

Также в Японии отменили Фестиваль цветения сакуры в парке "Аракураяма Сенген" возле горы Фудзи.