Касым-Жомарту Токаеву представили итоговый проект новой Конституции

Конституционная комиссия сегодня, 11 февраля 2026 года, представила президенту Касым-Жомарту Токаеву итоговый проект новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии – председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии – государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии – помощника президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.

Так, Азимова доложила, что по результатам двенадцати заседаний Комиссией был разработан итоговый проект нового Основного закона.

Известно, что текст новой Конституции был подготовлен на основе инициативных предложений граждан и экспертного сообщества, направляемых ими через порталы eGov и e-Otinish с октября прошлого года. Также в проекте учтены подходы, выработанные в октябре-январе Рабочей группой по Парламентской реформе.

Также Эльвира Азимова отметила, что по итогам обсуждения Конституционная комиссия предложила вынести проект новой Конституции на всенародный референдум.

Далее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конституционной комиссией проделана масштабная и важная работа.

По мнению главы государства, положения новой Конституции знаменуют завершение процесса трансформации институциональной основы государства и переход к совершенно новой конституционной модели.

Президент также подчеркнул, что проект нового Основного закона не только отражает актуальные общественные ценности и принципы государственной политики, но и закладывает долгосрочные основы дальнейшего прогрессивного развития Казахстана.

Согласно данным Акорды, Токаев выразил благодарность членам Конституционной комиссии за проделанную работу и профессиональный подход.

Президент подчеркнул, что обсуждение членами Комиссии проекта новой Конституции в прямом эфире продемонстрировало высокий уровень общественного диалога.

Кроме того, глава государства отметил активное участие в разработке и обсуждении проекта тысяч неравнодушных граждан, что отвечает принципам Слышащего государства и позволяет говорит об истинно народном характере новой Конституции.

В заключительной части сказано:

"Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время подпишет указ о проведении республиканского референдума по вопросу принятия новой Конституции".

Немного ранее на заседании члены Комиссии по Конституционной реформе заявили, что проект Основного закона можно предложить президенту для вынесения на общенародный референдум.

7 февраля 2026 года Карин рассказал, почему важно всенародно обсуждать проект Основного закона страны.