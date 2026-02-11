Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Ирана Масуду Пезешкиану, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 февраля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран. Глава нашего государства пожелал президенту Ирана успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – благополучия".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 10-11 декабря 2025 года посетил Астану с официальным визитом. В рамках визита были проведены переговоры на высшем уровне, в ходе которых обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

