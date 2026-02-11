Казахстанские биатлонистки не попали в топ-80 на Олимпиаде-2026

Фото: olympic.kz

На зимних Олимпийских играх-2026 в Италии завершилась женская индивидуальная гонка в рамках соревнований по биатлону. На дистанции 15 км сборную Казахстана представили Милана Генева и Айша Ракишева, сообщает Zakon.kz.

Генева завершила гонку на 89-м месте, а Айша Ракишева финишировала 86-й. Обе спортсменки допустили по девять промахов на четырех огневых рубежах Олимпийской чемпионкой стала Джули Симон (Франция), "серебро" у Лу Жанмонно (Франция) , а бронзовую медаль сенсационно завоевала Лора Христова (Болгария). Ранее сообщалось, что казахстанские могулистки завершили борьбу за медали в финале Олимпиады-2026.

