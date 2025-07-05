#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.51
611.83
6.6
События

Токаев поздравил президента Алжира с Днем независимости

Токаев поздравил президента Алжира с Днем независимости, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления главе Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сообщает Zakon.kz.

Он поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем независимости.

"Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов", – говорится в официальном сообщении Акорды.

4 июля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Арман Исетов назначен заместителем министра иностранных дел
События
10:02, Сегодня
Арман Исетов назначен заместителем министра иностранных дел
Модный приговор в небе Казахстана: зачем степному орлу "рюкзачок"
События
09:29, Сегодня
Модный приговор в небе Казахстана: зачем степному орлу "рюкзачок"
В Алматы будут лучше убирать мусор
События
00:37, 05 июля 2025
В Алматы будут лучше убирать мусор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: