Токаев поздравил президента Алжира с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления главе Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сообщает Zakon.kz.

Он поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем независимости.

"Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов", – говорится в официальном сообщении Акорды.

4 июля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.