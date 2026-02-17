#Референдум-2026
Политика

Президент Казахстана поздравил То Лама с праздником Тет

президент РК Касым-Жомарт Токаев, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 09:30 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 февраля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю. Глава государства подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного и надежного партнера в Юго-Восточной Азии, а также придают большое значение расширению стратегического партнерства, основанного на узах дружбы и взаимопонимания".

Отмечается, что президент Казахстана выразил готовность совместными усилиями вывести многогранное сотрудничество на качественно новый уровень.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев пожелал То Ламу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному вьетнамскому народу – благополучия и процветания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 09:30
Токаев поздравил президента Литвы

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана
10:02, 09 сентября 2025
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Таджикистана
С Новым годом поздравил казахстанцев Касым-Жомарт Токаев
23:55, 31 декабря 2025
С Новым годом поздравил казахстанцев Касым-Жомарт Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
08:03, 01 марта 2023
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности
