Президент Казахстана поздравил То Лама с праздником Тет

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 февраля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Касым-Жомарт Токаев поздравил То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю. Глава государства подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного и надежного партнера в Юго-Восточной Азии, а также придают большое значение расширению стратегического партнерства, основанного на узах дружбы и взаимопонимания".

Отмечается, что президент Казахстана выразил готовность совместными усилиями вывести многогранное сотрудничество на качественно новый уровень.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев пожелал То Ламу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному вьетнамскому народу – благополучия и процветания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с Новым годом по китайскому календарю.