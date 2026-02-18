#Референдум-2026
События

КНБ задержал прокурора в Актюбинской области

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 14:06 Фото: freepik
В Казнете появилась информация о задержании прокурора Актюбинской области. Отмечалось, что случилось это на парковке перед зданием ведомства, сообщает Zakon.kz.

Также автор рассылки подчеркнул, что задержание произошло после получения солидной суммы.

В пресс-службе прокуратуры Актюбинской области факт задержания подтвердили.

"17 февраля 2026 года Центральным аппаратом Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности (КНБ) совместно с Департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры задержан сотрудник прокуратуры Актюбинской области", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Также отмечено, что в настоящее время в отношении него проводятся следственные действия.

Иные данные досудебного расследования в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.

14 февраля 2026 года стало известно о задержании заместителя акима Костанайской области Гульбарам Мусагазиной. Она была назначена на должность в июле 2024 года.

Через несколько дней аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал эту ситуацию, уточнив, что Мусагазина освобождена от занимаемой должности на основании поданного ею заявления от 11 февраля 2026 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
В Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД
10:05, 09 июня 2023
В Актюбинской области задержали сотрудников службы охраны МВД
В Актюбинской области задержали вымогателей
20:07, 16 марта 2023
В Актюбинской области задержали вымогателей
Гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия, задержали в Актюбинской области
12:55, 01 февраля 2025
Гражданина Узбекистана, сбежавшего от правосудия, задержали в Актюбинской области
