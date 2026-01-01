#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Туризм

Казахстанцам, планирующим отдых в Грузии, стоит учесть важное изменение при въезде в страну

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 23:28 Фото: pixabay
С 1 января 2026 года в Грузии начал действовать закон, обязывающий иностранных туристов иметь медицинскую страховку при въезде в страну, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузия.

Согласно обновленному закону о туризме, все иностранные граждане, прибывающие в страну с туристическими целями, должны быть застрахованы от несчастных случаев и иметь медицинский полис на весь период пребывания. Минимальная сумма страхового покрытия установлена на уровне 30 тыс. лари, что составляет около 11,1 тыс. долларов США.

Страховой полис может быть предъявлен как в бумажном, так и в электронном виде и должен быть оформлен на грузинском или английском языке.

При этом действие закона не распространяется на владельцев дипломатических паспортов, а также на водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Несмотря на обязательность страхования, штрафные санкции за отсутствие полиса документом не предусмотрены.

А о том, как сэкономить на путешествиях в 2026 году, можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Штраф в 56 тысяч тенге: Грузия ужесточает правила въезда
16:53, 05 декабря 2025
Штраф в 56 тысяч тенге: Грузия ужесточает правила въезда
Количество отказов снизилось: МИД о въезде казахстанцев в Грузию
11:08, 21 мая 2025
Количество отказов снизилось: МИД о въезде казахстанцев в Грузию
Казахстанцам упростят въезд в Байконур
11:02, 03 ноября 2023
Казахстанцам упростят въезд в Байконур
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: