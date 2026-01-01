Казахстанцам, планирующим отдых в Грузии, стоит учесть важное изменение при въезде в страну

С 1 января 2026 года в Грузии начал действовать закон, обязывающий иностранных туристов иметь медицинскую страховку при въезде в страну, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузия.

Согласно обновленному закону о туризме, все иностранные граждане, прибывающие в страну с туристическими целями, должны быть застрахованы от несчастных случаев и иметь медицинский полис на весь период пребывания. Минимальная сумма страхового покрытия установлена на уровне 30 тыс. лари, что составляет около 11,1 тыс. долларов США.

Страховой полис может быть предъявлен как в бумажном, так и в электронном виде и должен быть оформлен на грузинском или английском языке.

При этом действие закона не распространяется на владельцев дипломатических паспортов, а также на водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки. Несмотря на обязательность страхования, штрафные санкции за отсутствие полиса документом не предусмотрены.

