Токаев наградил орденом экс-руководителя пресс-службы президента

Указом президента РК за большой вклад в развитие средств массовой информации и государственное строительство орденом "Барыс" III степени награжден Игорь Матвеевич Романов, который сегодня отмечает 80-летие, передает Zakon.kz.

Об этом 23 февраля 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"Долгие годы он проработал в центральных государственных органах. В 1990-е годы Игорь Романов возглавлял пресс-службу президента Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Игорь Матвеевич Романов родился 23 февраля 1946 года в Джамбуле (ныне Тараз). В 1969 году окончил Кзыл-Ординский педагогический институт им. Н. В. Гоголя по специальности "Учитель русского языка и литературы". Является академиком Академии журналистики Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал рабочим в Кзыл-Ординской гидрогеологической партии. В 1969-1970 годах работал учителем средней школы. В 1970-1971 годах занимал посты секретаря Кзыл-Ординского горкома и заведующего сектором ЦК ЛКСМК.

Игорь Романов стоял у истоков формирования пресс-службы главы государства. С 1990 года он занимал пост заместителя заведующего отделом по связям с прессой в канцелярии президента КазССР, а в 1991 году стал заместителем пресс-секретаря президента и возглавил соответствующий отдел в аппарате главы республики.

В период с 1992 по 1994 год Игорь Матвеевич руководил службой пресс-секретаря президента РК и являлся советником главы государства. В последующие три года, с 1994 по 1997-й, он работал в должности помощника президента и возглавлял экспертно-информационную группу Администрации президента РК.

После работы на посту заместителя пресс-секретаря в 1997-1998 годах Романов вернулся к государственной деятельности в 2004 году, проработав советником президента Республики Казахстан до марта 2007 года.

За значительный вклад в развитие страны он также был удостоен орденов "Құрмет" и "Знак Почета".

