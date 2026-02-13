#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
494.28
587.06
6.4
События

Посол США высоко оценила политические реформы в Казахстане

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и посол США в РК, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:50 Фото: akorda.kz
13 февраля 2026 года глава государства принял посла США в Казахстане Джули Стаффт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.

"Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также качественной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей", – говорится в сообщении.

Посол передала слова благодарности и наилучшие пожелания от президента Дональда Трампа, отметив приверженность США всестороннему развитию расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Джули Стаффт позитивно оценила проводимые в стране политические реформы и пожелала успехов в проведении всенародного референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

Во время беседы также рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках Совета мира, который, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, призван стать эффективной площадкой для укрепления стабильности, продвижения мира и международного диалога.

Сегодня, 13 февраля, Джули Стаффт на встрече с журналистами высказалась о строительстве здания консульства США в Алматы, а также прокомментировала приостановку обработки иммиграционных виз для граждан 75 стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев принял послов США и Болгарии: о чем они говорили
12:33, 09 января 2026
Токаев принял послов США и Болгарии: о чем они говорили
Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Казахстане
13:43, 10 июля 2025
Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Казахстане
Что обсудил Токаев с послом США в Казахстане
15:30, 22 декабря 2023
Что обсудил Токаев с послом США в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Сегодня
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Сегодня
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
17:10, Сегодня
Ризабек Айтмухан победил чеченца из Дагестана на топ-турнире в Бишкеке
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: