Посол США высоко оценила политические реформы в Казахстане

13 февраля 2026 года глава государства принял посла США в Казахстане Джули Стаффт, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки по широкому спектру вопросов двусторонней повестки.

"Глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также качественной реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей", – говорится в сообщении.

Посол передала слова благодарности и наилучшие пожелания от президента Дональда Трампа, отметив приверженность США всестороннему развитию расширенного стратегического партнерства с Казахстаном.

Джули Стаффт позитивно оценила проводимые в стране политические реформы и пожелала успехов в проведении всенародного референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан.

Во время беседы также рассмотрели перспективы взаимодействия в рамках Совета мира, который, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, призван стать эффективной площадкой для укрепления стабильности, продвижения мира и международного диалога.

Сегодня, 13 февраля, Джули Стаффт на встрече с журналистами высказалась о строительстве здания консульства США в Алматы, а также прокомментировала приостановку обработки иммиграционных виз для граждан 75 стран.