Президенты Казахстана и Сербии обсудили международные вызовы, торговлю и инновационные технологии

После переговоров и награждения президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Сербии Александр Вучич провели брифинг для представителей средств массовой информации (СМИ), сообщает Zakon.kz.

Так, глава государства выразил признательность президенту Александру Вучичу и членам его делегации за то, что он принял приглашение посетить с официальным визитом Астану.

"Сербия является важным и надежным партнером Казахстана в Балканском регионе. Наше сотрудничество опирается на прочный фундамент дружбы, взаимной поддержки и общих интересов. Я с большой теплотой вспоминаю свой визит в Белград, который состоялся два года назад. Хочу подчеркнуть, что достигнутые тогда соглашения успешно претворяются в жизнь. В текущем году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и нынешний визит президента Александра Вучича проходит в преддверии этой знаменательной даты. За эти годы Казахстан и Сербия выстроили доверительный политический диалог на всех уровнях. Сформирована нормативно-правовая база. Крепнут межправительственные и межпарламентские связи. Поступательно растет взаимодействие в сферах экономики, торговли и инвестиций. Параллельно с этим углубляются культурно-гуманитарные контакты и партнерство в рамках международных организаций". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад сербского лидера в развитие двустороннего сотрудничества и отметил, что его усилия высоко ценят в нашей стране.

"Сегодня я вручил Александру Вучичу высшую награду – орден "Алтын Қыран". Это свидетельствует об искренней симпатии и глубоком уважении казахского народа к вам и всему народу Сербии. Убежден, что наше партнерство, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет крепнуть и впредь", – добавил глава Казахстана.

Далее президент рассказал о результатах переговоров на высшем уровне.

"Мы подробно обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, искусственного интеллекта, а также культурно-гуманитарную повестку. Достигнут ряд конкретных договоренностей. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Отмечается рост двустороннего товарооборота. На сегодняшний день в Казахстане успешно работают порядка 60 сербских компаний. Очевидно, что наши экономические возможности позволяют достичь большего. Мы нацелены на расширение объемов товарооборота и реализацию перспективных взаимовыгодных инвестиционных проектов. Считаю, что это должно стать приоритетным направлением работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – полагает он.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в состав делегации президента Вучича вошли крупные сербские предприниматели, которые приняли участие в заседании Казахстанско-сербского делового совета.

"Подчеркнута необходимость укрепления связей между бизнес-сообществами двух стран. В целом, Казахстан готов создать благоприятные условия для работы сербских предпринимателей. Отдельно мы обсудили расширение транспортно-логистических связей. В прошлом году было открыто прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, что стало важным шагом на пути углубления двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров мы также рассмотрели возможности эффективного использования Транскаспийского международного транспортного коридора и запуска новых логистических маршрутов. Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в инфраструктурной сфере. Профильным ведомствам и операторам поручено определить конкретные форматы работы. Особый акцент делается на энергетике и промышленности. Мы договорились объединить усилия в добыче и глубокой переработке критического сырья для развития высокотехнологичных отраслей промышленности". Касым-Жомарт Токаев

Отдельное внимание было уделено обмену опытом в сфере атомной энергетики.

"Отмечена стратегическая важность тотального внедрения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, подтверждена готовность к совместной работе в этом вопросе". Касым-Жомарт Токаев

По словам главы Казахстана, значительный потенциал для укрепления связей имеется в сельском хозяйстве.

"Мы нацелены на тесное партнерство в агропромышленном комплексе. В приоритете – совместные проекты в растениеводстве и семеноводстве. Сербская компания Mambikom Agrar выразила заинтересованность в создании в нашей стране предприятия по выпуску замороженных продуктов. Считаем, что его запуск позволит вывести кооперацию в АПК на качественно новый уровень. Мы намерены активно расширять культурно-гуманитарные контакты, поддерживать образование и туризм", – добавил Токаев.

Кроме того, президент пожелал успешного проведения выставки EXPO, которая в 2027 году пройдет в Сербии.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахстанская сторона готова принять участие в мероприятии и поделиться своим опытом.

"В целом, сегодняшние переговоры прошли очень плодотворно. Принято совместное заявление, подписан ряд важных документов, которые призваны придать новый импульс развитию многогранного сотрудничества. Убежден, что достигнутые сегодня договоренности заложат прочный фундамент для еще более тесного взаимодействия Казахстана и Сербии". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке.

"Серьезную обеспокоенность вызывает обострение глобальной геополитической ситуации и рост числа конфликтов. Наши страны разделяют общие подходы к большинству глобальных вызовов. Мы убеждены в неукоснительном соблюдении Устава ООН и норм международного права. Мы придерживаемся твердого убеждения, что любой конфликт должен разрешаться только дипломатическим путем. Мы подтвердили готовность сообща работать на международном уровне для обеспечения мира и стабильности. Несомненно, сегодняшний визит президента Александра Вучича будет способствовать продвижению двустороннего сотрудничества. Тем более, что обе страны искренне в этом заинтересованы. Как гласит народная мудрость: "Жұмыла көтерген жүк жеңіл" ("Груз, поднятый сообща, становится легким"). Уверен, что, объединив усилия, мы достигнем общих целей". Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь президент Сербии позитивно отозвался о темпах роста экономики и многовекторной внешней политике Казахстана.

Фото: akorda.kz

Он пожелал казахскому народу больших успехов.

"У Казахстана исключительное будущее, и мы в Сербии можем многому научиться у вас. И я не стесняюсь говорить о том, как и каким образом я пытаюсь учиться разным вещам у Вас лично и у народа Казахстана. Наша дружба искренняя, она является основой для развития наших будущих отношений. Мы можем развивать эти отношения в различных областях, включая экономику, сельское хозяйство, информационные технологии, искусственный интеллект и робототехнику, образование", – отметил Александр Вучич.

Мы уже рассказывали, что Вучич прилетел в Астану 26 февраля 2026 года. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

