"Страшно, очень страшно": эвакуированные из ОАЭ казахстанцы делятся эмоциями

Сегодня, 4 марта 2026 года, в аэропорту Алматы царила особая атмосфера – тревожная, но одновременно наполненная облегчением и радостью. Здесь встречали казахстанцев, за которыми был направлен специальный рейс в Оман, сообщает Zakon.kz.

Самолет рейса DV5361 по маршруту Алматы – Маскат – Алматы доставил на Родину 314 человек, включая семьи с детьми. Чуть позже ожидается прибытие второго рейса – еще 230 казахстанцев возвращаются домой. Таким образом, из Омана в Казахстан уже вернулись более 500 человек, отметили в Региональной службе коммуникаций Алматы. Там рассказали, что люди выходили в зал прилета с уставшими, но счастливыми лицами. Многие не скрывали слез. Встречающие были с цветами и маленькими флагами Казахстана.

"Когда самолет коснулся земли в Алматы, у меня внутри все сжалось от счастья. Это невозможно передать словами. Мы очень благодарны за то, что нас не оставили", – поделилась одна из пассажирок, прилетевшая вместе с детьми.

По словам прибывших, решение об организации спецрейса стало для них настоящей поддержкой в непростой ситуации. Люди отмечают слаженную работу дипломатических служб и транспортных ведомств.

"Мы чувствовали, что о нас помнят. Это придает уверенности и спокойствия", – сказал один из вернувшихся казахстанцев.

Родные, ожидавшие в зале прилета, благодарили президента и Министерство иностранных дел за оперативную помощь и внимание к каждому гражданину.

Фото: РСК Алматы

Среди встречающих – алматинка Аягоз Жаксылык. Она приехала в аэропорт встретить детей, прилетевших рейсом Маскат – Алматы. Ночь перед прибытием самолета стала бессонной для нее и для многих родителей, ожидавших рейс.

"Мы не спали. Сейчас все хорошо… но посмотрите, у меня до сих пор мурашки", – поделилась она, прижимая к себе детей.

Среди прилетевших – студентки первого курса Анеля Жаксылык и Алина Искендирова, которые учатся в University of Wollongong in Dubai. Девушки поделились своими эмоциями и рассказали, как проходил их путь домой.

Фото: РСК Алматы

По словам студенток, сначала они выехали из Дубая в Оман наземным транспортом. Дорога проходила в сопровождении и под контролем служб.

"Полет был отличный. Сначала мы из Дубая доехали до Омана на машине, на автобусе, нас сопровождали. Очень хотим выразить огромную благодарность нашему посольству. Если бы не вы, мы бы застряли там, наверное, еще на неделю-две. Спасибо большое за все, что вы организовали для нас, чтобы мы были в безопасности", – поделились девушки.

Студентки подчеркнули, что, скорее всего, продолжат обучение в Дубае.

"Мы доверяем государству Объединенных Арабских Эмиратов. Как мы знаем, это одна из самых безопасных стран в мире. После того как все успокоится, планируем вернуться на учебу", – рассказали они.

Сегодня девушки с облегчением говорят главное:

"Наконец-то мы дома! Наконец-то мы в безопасности".

А Акбота Закаря прилетела в Алматы спецрейсом из Омана вместе с двумя маленькими детьми – 5 и 2 лет. В ОАЭ она была на отдыхе с сестрой, но в последний день поездки их вылет был отменен.

По словам Акботы, известие о переносе рейса стало настоящим шоком.

"Страшно, очень страшно. Эти звуки, экстренные сообщения – это вообще… я не знаю. С детьми особенно это страшно. Если бы я была одна – еще более-менее, но с детьми совсем по-другому все ощущается", – поделилась она.

Семье продлили пребывание, а позже через WhatsApp направили список для выезда через Оман. Уже оттуда казахстанцы смогли вылететь на Родину.

"Слава богу, сейчас мы в Казахстане. Все позади. Конечно, благодарна за организацию возвращения нашему государству", – отметила женщина.

Она признается, что пережитые эмоции сложно передать словами, но самое главное – теперь она с детьми в безопасности.

"Мы очень беспокоились. Это мирное время, и слышать выстрелы, находясь вдали от родины, было очень тяжело, но мы благодарны всем государству, всем нашим людям, которые за нас переживали и помогали нам вернуться на Родину", – поделилась вернувшаяся жительница Алматы Гульжиям Нурахметова.

Жительница Астаны Сандиш Ахатова тоже вернулась спецрейсом из Омана в Алматы. По ее словам, дорога домой была непростой, но поддержка консульства и организации рейса позволила безопасно добраться до Казахстана.

"Из Дубая мы добрались благополучно в Маскат (Оман). Нам прислали уведомление, мы следовали инструкциям. Консул Казахстана сопровождал нас, помогал во всех вопросах. Молодец", – рассказала она.

Жительница Астаны выразила искреннюю благодарность всем, кто участвовал в организации возвращения казахстанцев из ОАЭ и Омана.

Утром 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы из стран Ближнего Востока. На сегодня, по данным властей, в Казахстан возвращено 946 человек. По данным МИД, на сегодня в Иране находятся 47 граждан Казахстана, в Израиле – 163, в Катаре – более 3 тыс., в ОАЭ – более 4 тыс., в Саудовской Аравии – более 1,8 тыс.