#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.09
577.34
6.41
События

"Страшно, очень страшно": эвакуированные из ОАЭ казахстанцы делятся эмоциями

вернувшиеся из ОАЭ казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:00 Фото: РСК Алматы
Сегодня, 4 марта 2026 года, в аэропорту Алматы царила особая атмосфера – тревожная, но одновременно наполненная облегчением и радостью. Здесь встречали казахстанцев, за которыми был направлен специальный рейс в Оман, сообщает Zakon.kz.

Самолет рейса DV5361 по маршруту Алматы – Маскат – Алматы доставил на Родину 314 человек, включая семьи с детьми. Чуть позже ожидается прибытие второго рейса – еще 230 казахстанцев возвращаются домой. Таким образом, из Омана в Казахстан уже вернулись более 500 человек, отметили в Региональной службе коммуникаций Алматы. Там рассказали, что люди выходили в зал прилета с уставшими, но счастливыми лицами. Многие не скрывали слез. Встречающие были с цветами и маленькими флагами Казахстана.

"Когда самолет коснулся земли в Алматы, у меня внутри все сжалось от счастья. Это невозможно передать словами. Мы очень благодарны за то, что нас не оставили", – поделилась одна из пассажирок, прилетевшая вместе с детьми.

По словам прибывших, решение об организации спецрейса стало для них настоящей поддержкой в непростой ситуации. Люди отмечают слаженную работу дипломатических служб и транспортных ведомств.

"Мы чувствовали, что о нас помнят. Это придает уверенности и спокойствия", – сказал один из вернувшихся казахстанцев.

Родные, ожидавшие в зале прилета, благодарили президента и Министерство иностранных дел за оперативную помощь и внимание к каждому гражданину.

вернувшиеся из ОАЭ казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:00

Фото: РСК Алматы

Среди встречающих – алматинка Аягоз Жаксылык. Она приехала в аэропорт встретить детей, прилетевших рейсом Маскат – Алматы. Ночь перед прибытием самолета стала бессонной для нее и для многих родителей, ожидавших рейс.

"Мы не спали. Сейчас все хорошо… но посмотрите, у меня до сих пор мурашки", – поделилась она, прижимая к себе детей.

Среди прилетевших – студентки первого курса Анеля Жаксылык и Алина Искендирова, которые учатся в University of Wollongong in Dubai. Девушки поделились своими эмоциями и рассказали, как проходил их путь домой.

вернувшиеся из ОАЭ казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 17:00

Фото: РСК Алматы

По словам студенток, сначала они выехали из Дубая в Оман наземным транспортом. Дорога проходила в сопровождении и под контролем служб.

"Полет был отличный. Сначала мы из Дубая доехали до Омана на машине, на автобусе, нас сопровождали. Очень хотим выразить огромную благодарность нашему посольству. Если бы не вы, мы бы застряли там, наверное, еще на неделю-две. Спасибо большое за все, что вы организовали для нас, чтобы мы были в безопасности", – поделились девушки.

Студентки подчеркнули, что, скорее всего, продолжат обучение в Дубае.

"Мы доверяем государству Объединенных Арабских Эмиратов. Как мы знаем, это одна из самых безопасных стран в мире. После того как все успокоится, планируем вернуться на учебу", – рассказали они.

Сегодня девушки с облегчением говорят главное:

"Наконец-то мы дома! Наконец-то мы в безопасности".

А Акбота Закаря прилетела в Алматы спецрейсом из Омана вместе с двумя маленькими детьми – 5 и 2 лет. В ОАЭ она была на отдыхе с сестрой, но в последний день поездки их вылет был отменен.

По словам Акботы, известие о переносе рейса стало настоящим шоком.

"Страшно, очень страшно. Эти звуки, экстренные сообщения – это вообще… я не знаю. С детьми особенно это страшно. Если бы я была одна – еще более-менее, но с детьми совсем по-другому все ощущается", – поделилась она.

Семье продлили пребывание, а позже через WhatsApp направили список для выезда через Оман. Уже оттуда казахстанцы смогли вылететь на Родину.

"Слава богу, сейчас мы в Казахстане. Все позади. Конечно, благодарна за организацию возвращения нашему государству", – отметила женщина.

Она признается, что пережитые эмоции сложно передать словами, но самое главное – теперь она с детьми в безопасности.

"Мы очень беспокоились. Это мирное время, и слышать выстрелы, находясь вдали от родины, было очень тяжело, но мы благодарны всем государству, всем нашим людям, которые за нас переживали и помогали нам вернуться на Родину", – поделилась вернувшаяся жительница Алматы Гульжиям Нурахметова.

Жительница Астаны Сандиш Ахатова тоже вернулась спецрейсом из Омана в Алматы. По ее словам, дорога домой была непростой, но поддержка консульства и организации рейса позволила безопасно добраться до Казахстана.

"Из Дубая мы добрались благополучно в Маскат (Оман). Нам прислали уведомление, мы следовали инструкциям. Консул Казахстана сопровождал нас, помогал во всех вопросах. Молодец", – рассказала она.

Жительница Астаны выразила искреннюю благодарность всем, кто участвовал в организации возвращения казахстанцев из ОАЭ и Омана.

Утром 4 марта в аэропорты Казахстана прибыли новые рейсы из стран Ближнего Востока. На сегодня, по данным властей, в Казахстан возвращено 946 человек. По данным МИД, на сегодня в Иране находятся 47 граждан Казахстана, в Израиле – 163, в Катаре – более 3 тыс., в ОАЭ – более 4 тыс., в Саудовской Аравии – более 1,8 тыс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент Германии об облегчении визовых требований для казахстанцев: Это очень важный аспект
15:31, 20 июня 2023
Президент Германии об облегчении визовых требований для казахстанцев: Это очень важный аспект
В ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая
04:10, 01 марта 2026
В ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая
"Нас 20 человек – нам не страшно": неизвестные теперь угрожают убийствами в школах Кокшетау
15:51, 22 января 2026
"Нас 20 человек – нам не страшно": неизвестные теперь угрожают убийствами в школах Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
17:19, Сегодня
В ATP сделали заявления после новости о дорогих билетах на вылет из ОАЭ
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
16:39, Сегодня
Один гол решил исход матча клуба казахстанского миллиардера в Англии
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
16:20, Сегодня
Футбольный функционер из Молдовы "рулит" в КФФ и получает высокую зарплату - СМИ
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
16:00, Сегодня
Стало известно, почему японский полузащитник отличное подписание от "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: