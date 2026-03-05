Казахстанцев массово вывозят из стран Ближнего Востока: появились новые данные по рейсам

Пресс-служба Министерства транспорта (МТ) Казахстана сегодня, 5 марта 2026 года, предоставила обновленную информацию по вывозу наших граждан из стран Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, в ночь с 4 на 5 марта в Казахстан выполнено 5 рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyDubai, по итогам которых доставлен 851 пассажир.

"На 5 марта запланировано выполнение ряд рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по вывозу пассажиров в Республику Казахстан". Пресс-служба МТ РК

В частности, 4 авиакомпании планируют выполнить несколько рейсов в Казахстан:

Air Astana – 2 рейса по маршрутам Джидда – Актау – Алматы, Джидда – Атырау – Алматы.

Scat – 2 рейса по маршруту Маскат – Алматы.

Air Arabia – 2 рейса по маршруту Шарджа – Алматы.

FlyDubai – рейсы из Дубая в Алматы и Астану (количество определяется).

"С 3 марта из стран Ближнего Востока в Республику Казахстан выполнено всего 12 рейсов, которыми в страну вернулись 2111 пассажира. С учетом рейсов, запланированных на сегодняшний день, около 4000 граждан будут доставлены в Казахстан из стран Ближнего Востока". Пресс-служба МТ РК

Как подчеркнули в ведомстве, работа по возвращению граждан Казахстана продолжается в координации с уполномоченными государственными органами и авиакомпаниями.

