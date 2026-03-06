Казахстанцам направлено срочное сообщение из-за эскалации на Ближнем Востоке

По информации МИД РК, в связи со значительными ограничениями по воздушному пространству гражданам Казахстана настоятельно рекомендуется до прекращения активных боевых действий и нормализации обстановки воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Сообщается также, что загранучреждения Казахстана в соответствующих странах переведены на усиленный режим работы, на местах оказывается необходимая консульско-правовая помощь согражданам.

Актуализируются списки находящихся в регионе граждан, включая транзитные зоны. Созданы оперативные чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить ответы на интересующие их вопросы и актуальную информацию по ситуации.

Туроператорами-участниками системы гарантирования прав казахстанских туристов покрывается размещение организованных туристов в отелях. Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу граждан из зон эскалации.

Кроме того, по информации "Туристік Қамқор" – администратора Системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма, с 28 февраля приостановлена выдача туркодов по турам в страны Ближнего Востока: Иран, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иордания и Оман. Ограничения носят временный характер и будут действовать до стабилизации ситуации и подтверждения безопасности пребывания туристов – до принятия отдельного решения.

Туристским компаниям рекомендовано временно не формировать и не реализовывать турпродукты по указанным направлениям до отдельного уведомления.

При этом обращаем внимание, что в отношении туристов, выезжающих в страны Ближнего Востока после 28 февраля, действие Системы гарантирования применяться не будет.

По вопросам отмены или переноса туров, а также возврата денежных средств туристам рекомендуется обращаться в туристские агентства, где был приобретен турпродукт.

