Токаев осудил атаки Ирана на ОАЭ

Пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров заявил о том, что президент Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Об этом Смадияров написал в Telegram. "Глава государства считает подобные акции неприемлемыми, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении. По мнению Касым-Жомарта Токаева, применение дипломатических средств – это единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов. Ранее МИД Казахстана дал рекомендации по странам, в которые сейчас лучше не летать.

