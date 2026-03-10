Токаев осудил атаки Ирана на ОАЭ
Фото: Акорда
Пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров заявил о том, что президент Касым-Жомарт Токаев осудил ракетные обстрелы и атаки беспилотников с иранской территории на Объединенные Арабские Эмираты с жертвами среди населения и повреждениями гражданской инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.
Об этом Смадияров написал в Telegram.
"Глава государства считает подобные акции неприемлемыми, поскольку они ведут к опасной по своим последствиям эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, применение дипломатических средств – это единственно правильный метод решения всех спорных международных вопросов.
Ранее МИД Казахстана дал рекомендации по странам, в которые сейчас лучше не летать.
