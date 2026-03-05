#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
493.36
572.84
6.29
Политика

Токаев осудил атаку дронов на аэропорт в Нахичевани

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 20:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил официальную позицию по атаке беспилотников на аэропорт Нахичевани, передает Zakon.kz.

Об этом 5 марта 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров. По его данным, глава государства выступил с решительным осуждением данного акта, направленного против братского и союзнического Азербайджана.

"В то же время глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе", – отметил Смадияров.

5 марта 2026 года Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что беспилотники, запущенные с территории Ирана, проникли на территорию Автономной Республики Нахчыван. Один врезался в здание терминала аэропорта, другой приземлился возле школы в селе Шакарабад. По последним данным, в результате пострадали четыре человека.

Позднее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади прокомментировал события в Азербайджане и заявил, что Исламская Республика "не наносит ударов по соседним странам".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
И снова атака дронов: в Минобороны РФ сообщили о попытке теракта
18:07, 19 августа 2023
И снова атака дронов: в Минобороны РФ сообщили о попытке теракта
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
12:30, 04 декабря 2025
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке дронов близ КТК
17:22, 13 января 2026
Танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке дронов близ КТК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан оставили без произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию
20:48, Сегодня
Казахстан оставили без произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию
Клуб Нуралы Алипа сыграет с "Оренбургом" в специальной форме, посвящённой 8 марта
20:42, Сегодня
Клуб Нуралы Алипа сыграет с "Оренбургом" в специальной форме, посвящённой 8 марта
Стало известно, когда объявят бои UFC в Белом доме
20:08, Сегодня
Стало известно, когда объявят бои UFC в Белом доме
"Ни о чем не жалею": Кристина Шумекова высказалась о победе на чемпионате мира-2026
19:40, Сегодня
"Ни о чем не жалею": Кристина Шумекова высказалась о победе на чемпионате мира-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: