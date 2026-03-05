Токаев осудил атаку дронов на аэропорт в Нахичевани

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил официальную позицию по атаке беспилотников на аэропорт Нахичевани, передает Zakon.kz.

Об этом 5 марта 2026 года сообщил советник – пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров. По его данным, глава государства выступил с решительным осуждением данного акта, направленного против братского и союзнического Азербайджана.

"В то же время глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе", – отметил Смадияров.

5 марта 2026 года Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что беспилотники, запущенные с территории Ирана, проникли на территорию Автономной Республики Нахчыван. Один врезался в здание терминала аэропорта, другой приземлился возле школы в селе Шакарабад. По последним данным, в результате пострадали четыре человека.

Позднее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади прокомментировал события в Азербайджане и заявил, что Исламская Республика "не наносит ударов по соседним странам".