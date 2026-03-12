Новая Конституция выведет отношения государства и граждан на новый уровень – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, рассказал участникам мероприятия о личном участии в подготовке Новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил:

"Откровенно говоря, я как глава государства непосредственно участвовал в подготовке текста Новой Конституции, уделяя внимание каждой ее главе и каждой статье. Глубоко переосмысливая значение каждого слова, направил свои предложения членам Конституционной комиссии. Мы также уделяли особое внимание приведению терминологии в соответствие с требованиями казахского языка".

К примеру, в Основном законе есть понятие "территориальная целостность Казахстана" ("Қазақстан аумағының тұтастығы"). По сути, это должно было звучать как "целостность земли" ("жердің тұтастығы"), на что я обратил внимание экспертов.

"Родная земля – одно из самых священных понятий для казахского народа. Наши предки жертвовали своими жизнями ради каждой пяди родной земли. Они смогли отстоять наши бескрайние степи и передать их в наследие будущим поколениям. Наш священный долг – беречь родную природу и целостность земли, зорко охранять ее рубежи. Каждая песчинка Великой степи – наше бесценное сокровище. Поэтому согласен с тем, что словосочетание "жердің тұтастығы" ("целостность земли"), будучи исконно казахским понятием, соответствует мировоззрению нашего народа". Касым-Жомарт Токаев

Однако, заявил глава государства, с учетом того, что термин "аумақтық тұтастық" ("территориальная целостность") утвердился на уровне международного права, большинство членов Конституционной комиссии приняли решение оставить формулировку неизменной.

"Этот пример наглядно демонстрирует, насколько бурно обсуждалась каждая норма и статья в процессе подготовки проекта новой Конституции. У казахов говорят: "Келісіп пішкен тон келте болмас" ("Что сообща решено, то всегда верно"). Большую заинтересованность проявила и общественность, от наших граждан поступили тысячи предложений, которые были тщательно рассмотрены и изучены. Все конструктивные идеи были учтены. Столь высокая вовлеченность подчеркивает искреннюю сопричастность наших граждан к судьбе своей страны". Касым-Жомарт Токаев

Проект Основного закона, который вынесен на всеобщее голосование, продолжил президент, был всесторонне изучен и обсужден.

"Поэтому можно уверенно заявить, что это поистине Народная Конституция. Безусловно, новый Основной закон – главный документ Справедливого, Сильного, Безопасного и Чистого Казахстана, страны с самобытной цивилизацией, уникальной историей, высокими и ясными целями, светлым будущим. Подчеркну, что, как глава государства, я принимаю каждое решение, исходя из высших интересов нации. Мы не имеем права на инерционное развитие, не можем почивать на лаврах, медлить и уповать на авось. Мы встали на путь эволюционной, или всесторонней, динамичной и решительной модернизации". Касым-Жомарт Токаев

Принятие Новой Конституции, заявил Токаев, выведет отношения государства и граждан на качественно более высокий уровень, перезагрузит всю юридическую систему страны.

"Порядок внесения изменений в Конституцию обретет более совершенную и демократичную правовую форму. Согласно действующей Конституции, изменения и дополнения в Основной закон может вносить Парламент, что у нас и происходило неоднократно. По новому проекту любые изменения и дополнения в Конституцию могут быть внесены только по результатам всенародного референдума". Касым-Жомарт Токаев

Это позволит, по его словам, предотвратить в будущем необоснованные конституционные поправки в интересах отдельных политических групп.

"С самого начала своего президентства я словом и делом стоял на том, чтобы все важнейшие вопросы в жизни страны проходили через сито народного обсуждения и решались на республиканских референдумах. Это моя незыблемая позиция. Напомню, что принятый в 1995 году конституционный закон о референдуме у нас впервые заработал только в 2022 году. Предстоящий через несколько дней референдум станет уже третьим за столь короткое время". Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее Токаев заявил, что категорически против реформ ради реформ.