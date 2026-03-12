Токаев: Казахстан никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 марта 2026 года подробно рассказал о масштабной эвакуации казахстанцев из зоны конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул:

"Граждане нашей страны, находящиеся во всех регионах планеты, знают, что за ними стоит государство – Казахстан, всегда готовое прийти к ним на помощь. В этом недавно убедились наши туристы, паломники, предприниматели, ставшие невольными заложниками конфликта на Ближнем Востоке".

По его словам, ситуация была действительно критической.

"После начала эскалации мною были направлены личные послания лидерам стран региона, в которых выразил им искреннюю поддержку в момент тяжелых испытаний. Кроме того, состоялись телефонные переговоры с руководителями Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии. Было дано поручение организовать оперативную эвакуацию соотечественников, а также взять под охрану все объекты жизнедеятельности и критической инфраструктуры на территории страны, перевести на боевое дежурство Вооруженные силы и правоохранительные ведомства". Касым-Жомарт Токаев

Также, продолжил он, на базе МИДа был создан специальный штаб, в который вошли представители всех ведомств. К работе подключились авиаперевозчики, туристические компании, добровольные спонсоры.

"Штаб работал круглосуточно, выстраивая безопасные маршруты эвакуации наших граждан. В условиях перекрестных атак баллистическими ракетами и беспилотниками по военным и гражданским объектам, в том числе аэропортам, воздушное пространство многих стран региона было закрыто. Поэтому в ряде случаев приходилось перемещать наших граждан по земле на территории других государств, где их встречали дипломатические и консульские работники для отправки самолетами в Казахстан". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он уточнил, что из Ирана эвакуация шла по суше – через границу с Азербайджаном, Арменией и Туркменистаном. Посольства были на постоянной связи, предоставляли гражданам всю необходимую помощь и консультации.

"В результате этой очень сложной работы из зоны боевых действий в Казахстан было оперативно вывезено около 9 тысяч человек. И эта работа продолжается". Касым-Жомарт Токаев

Токаев с гордостью подчеркнул, что на эти слаженные действия обратили внимание и за рубежом.

"Даже в мирное время подобные меры требуют огромных организационных усилий, а на фоне войны – сложность и значение такой работы кратно возрастают. Не будет преувеличением сказать, что успешное прохождение подобного стресс-теста укрепило авторитет Казахстана на международной арене. Хочу вновь выразить признательность лидерам ближневосточных государств за организацию "зеленых коридоров". Благодарю сотрудников наших государственных органов, авиакомпаний и всех, кто помог в эвакуации соотечественников". Касым-Жомарт Токаев

Казахстан, как продолжил глава государства, никогда не бросит на произвол судьбы своих граждан, какая бы ситуация ни была и где бы она ни происходила.

"Так было в период пандемии, когда государство спецбортами эвакуировало из разных точек планеты тысячи граждан. Так государство действовало и в других критических ситуациях за рубежом. Во время чрезвычайных происшествий внутри страны, будь то техногенные аварии, паводки, пожары и другие бедствия, от которых, к сожалению, никто в этом мире не застрахован, наше государство также никого не оставило наедине с трудностями и всем гражданам оказало помощь, как и было обещано мной. "Своих не бросаем" – это не лозунг, не популизм, а принцип нашей государственной политики. Поэтому закономерно то, что данный принцип в усиленном варианте нашел свое отражение в проекте новой Конституции. Там четко сказано: "Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с законом". Все соотечественники должны знать: обладатели бирюзового паспорта нашего государства всегда и везде находятся под его защитой. Мощь нашего паспорта определяется силой государства, созидательной энергией народа, способностью воспринимать прогрессивные идеи, рождающиеся в современном мире". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме Сколько казахстанцев эвакуировали из Ирана и Израиля

11 марта 2026 года сообщалось о 9517 казахстанцах, эвакуированных из стран Ближнего Востока.