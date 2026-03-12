Не человек для государства, а государство для человека – Токаев о проекте новой Конституции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул историческую миссию Конституции и приоритет семьи. Об этом он заявил во время ІІІ республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в Конституции 1995 года главный акцент был сделан на укрепление устоев государственной власти, что для того времени было оправданно, поскольку Независимость, делавшая первые шаги, нуждалась в законодательном обеспечении.

Также Токаев уточнил, что ныне действующую Конституцию ни в коем случае нельзя подвергать критике, этот основной законодательный документ сыграл положительную роль в государственном строительстве.

"Мы строим Справедливый Казахстан и поэтому обязаны помнить особую историческую миссию первого президента Нурсултана Назарбаева. В нынешней жизни общества принцип "не человек для государства, а государство для человека" приобрел особую актуальность и поэтому проходит красной нитью сквозь весь текст Новой Конституции". Касым-Жомарт Токаев

К тому же, считает он, вовсе не случайно, что раздел, посвященный защите прав и свобод человека, стал самым объемным – 30 статей. Это почти треть Основного закона, а к слову, раздел о президенте состоит всего из 10 статей.

"При этом многие нормы, посвященные правам наших граждан, уникальны по своей сути, потому что содержат новые смыслы. Теперь на уровне Основного закона выражена наша общая готовность оберегать исторические, культурные, семейные и нравственные ценности. Это неотъемлемое право нашего народа, и это право никто, будь это политики, общественные деятели, зарубежные или отечественные неправительственные организации, не могут и не должны подвергать сомнению и тем более критике". Касым-Жомарт Токаев

Далее глава государства заявил, что абсолютное большинство граждан разделяет государственную политику поддержки семьи, потому что именно в здоровых семьях закладываются основы нового качества нации и ответственного гражданства.

"Самая важная государственная задача – проводить политику защиты коренных интересов наших граждан. В конце концов, это вопрос нашего суверенитета, а также благополучного будущего нации". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, добавил Токаев, проект Новой Конституции возводит в абсолют защиту прав и свобод человека, начиная с рождения, получения начального и среднего образования, создания семьи и заканчивая ответственностью совершеннолетних детей перед нетрудоспособными родителями.

"Проект Основного закона – яркий пример гуманного отношения к гражданам. Некоторые его нормы еще недавно выглядели социальной утопией". Касым-Жомарт Токаев

Например, если в действующей Конституции говорится о вреде, который может нанести гражданин государству, то в Новой Конституции появилась норма о вреде, который может быть нанесен государством человеку. В частности, речь идет о возмещении государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или их должностных лиц.

"Конституция государства должна быть такой, чтобы не нарушать конституцию человека" – этот афоризм в полной мере отражает новые подходы к защите прав, свобод и интересов граждан Казахстана. Вновь обращаю внимание на примат Закона и Порядка как государственной идеологии. Без ее полного понимания и превращения в важнейший элемент национального менталитета трудно говорить об укреплении казахской государственности". Касым-Жомарт Токаев

Немного ранее Токаев заявил, что категорически против реформ ради реформ.