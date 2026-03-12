#Референдум-2026
Политика

Токаев рассказал, чем Казахстан выгодно отличается от многих стран

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, город Астана, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 14:53 Фото: akorda.kz
Современный Казахстан выгодно отличается от многих стран своей экономической устойчивостью, политической стабильностью, уважительным отношением к различным религиозным и культурным традициям. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

В своей речи на ІІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней глава государства уточнил, что государство выступает за развитие межцивилизационного, межрелигиозного диалога, соблюдение международного права, мирное сосуществование, нераспространение ядерного оружия, укрепление мер доверия и безопасности.

"Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет. Мы – нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет. Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой "силой".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что граждане Казахстана свободно путешествуют, беспрепятственно пересекают границы, получают образование, ведут бизнес по всему миру.

"Это наглядное доказательство того, что мы живем в стране больших возможностей и открыты всему миру. Мы строим Справедливый Казахстан, в котором каждый человек, вне зависимости от социального статуса, политических, идеологических предпочтений, языковой, конфессиональной, этнической принадлежности, в полной мере может реализовать свой потенциал". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 14:53
Новая Конституция выведет отношения государства и граждан на новый уровень – Токаев

Кроме того, в ходе мероприятия Токаев подчеркнул историческую миссию Конституции и приоритет семьи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
