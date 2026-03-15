События

Кто из известных казахстанцев проголосовал на референдуме за рубежом – фото и видео

референдум, голосование, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 15:32 Фото: Telegram/prkvrf
В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана 15 марта 2026 года предоставили обновленную информацию по участкам, открытым за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, к 14:00 за рубежом открылись 66 участков референдума Казахстана, на которых проголосовали 3248 человек.

Сообщается, что известные казахстанские дзюдоисты – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Гусман Кыргызбаев и двукратный призер чемпионатов мира Абиба Абужакынова – посетили участок референдума №437 при посольстве РК в Чешской Республике.

Как отмечается, спортсмены, находящиеся на международном тренировочном сборе в городе Нимбурк, приняли участие в референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК, выразив свою гражданскую позицию и поддержку важному для страны политическому событию.

По данным МИД, активно участвуют в референдуме казахские студенты, обучающиеся в разных уголках Турции.

В посольстве молодежь, отдавая свои голоса, выражает тоску по Родине через песни и музыку, создавая особую атмосферу и даря всем приподнятое настроение.

Вместе с тем в посольстве РК в РФ показали казахстанцев, выстроившихся на участке в Москве в очередь длиною в несколько метров.

В диппредставительстве добавили, что на участке в Москве проголосовал посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Фото: Telegram/prkvrf

Ранее сообщалось, что после голосования на референдуме по проекту новой Конституции президент Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей СМИ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Референдум – 2026: когда завершится голосование за рубежом
19:17, Сегодня
Референдум – 2026: когда завершится голосование за рубежом
В более чем 40 странах мира открылись участки референдума Казахстана
09:39, Сегодня
В более чем 40 странах мира открылись участки референдума Казахстана
Референдум: сколько участков открылись за рубежом
08:22, Сегодня
Референдум: сколько участков открылись за рубежом
Последние
Популярные
Читайте также
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
