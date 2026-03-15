Кто из известных казахстанцев проголосовал на референдуме за рубежом – фото и видео

В Министерстве иностранных дел (МИД) Казахстана 15 марта 2026 года предоставили обновленную информацию по участкам, открытым за рубежом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале внешнеполитического ведомства, к 14:00 за рубежом открылись 66 участков референдума Казахстана, на которых проголосовали 3248 человек.

Сообщается, что известные казахстанские дзюдоисты – бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Гусман Кыргызбаев и двукратный призер чемпионатов мира Абиба Абужакынова – посетили участок референдума №437 при посольстве РК в Чешской Республике.

Как отмечается, спортсмены, находящиеся на международном тренировочном сборе в городе Нимбурк, приняли участие в референдуме по вопросу принятия новой Конституции РК, выразив свою гражданскую позицию и поддержку важному для страны политическому событию.

По данным МИД, активно участвуют в референдуме казахские студенты, обучающиеся в разных уголках Турции.

В посольстве молодежь, отдавая свои голоса, выражает тоску по Родине через песни и музыку, создавая особую атмосферу и даря всем приподнятое настроение.

Вместе с тем в посольстве РК в РФ показали казахстанцев, выстроившихся на участке в Москве в очередь длиною в несколько метров.

В диппредставительстве добавили, что на участке в Москве проголосовал посол Казахстана в России Даурен Абаев.

Ранее сообщалось, что после голосования на референдуме по проекту новой Конституции президент Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей СМИ.