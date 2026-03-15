Референдум–2026: стали известны предварительные данные о явке

Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман на брифинге 15 марта 2026 года озвучил предварительные итоги явки граждан на республиканском референдуме по проекту новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Мухтар Ерман отметил, что в 20:00 завершилась работа участков референдума в Казахстане. По его словам, предварительно в голосовании приняли участие 9 126 850 казахстанцев, что составило 73,24% от общего числа избирателей.

"Голосование завершилось в 20:00, участковые комиссии приступили к подсчету голосов – время подсчета согласно нормам действующего законодательства не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета", – отметил Ерман.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан по регионам составила:

Область Абай – 75,45%;

Акмолинская область – 79,82%;

Актюбинская область – 87,05%;

Алматинская область – 71,46%;

Атырауская область – 74,04%;

Западно-Казахстанская область – 68,94%;

Жамбылская область – 85,06%;

Область Жетысу – 78,49%;

Карагандинская область – 84,30%;

Костанайская область – 81,21%;

Кызылординская область – 93,04%;

Мангистауская область – 77,89%;

Павлодарская область – 75,51%;

Северо-Казахстанская область – 70,52%;

Туркестанская область – 84,03%;

Область Улытау – 73,15%;

Восточно-Казахстанская область – 86,42%;

город Астана – 60,36%;

город Алматы – 33,43%;

город Шымкент – 75,82%.

