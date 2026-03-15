Референдум – 2026: когда завершится голосование за рубежом

Заместитель министра иностранных дел Арман Исетов на брифинге в Центральной комиссии референдума 15 марта 2026 года рассказал о ходе голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Арман Исетов сообщил, что за рубежом функционирует 71 участок при заграничных учреждениях Республики Казахстан в 54 странах мира. По его словам, процесс голосования на участках референдума за рубежом проводится с 03:00 по времени Астаны.

"С учетом разницы во времени к 19:00 открылись все участки, из них 14 уже завершили свою работу. К этому времени проголосовало 9 050 человек. До 24:00 свою работу завершат 64 участка. Процесс голосования за рубежом закончится на участке референдума при генеральном консульстве Республики Казахстан в городе Сан-Франциско 16 марта в 08:00 по времени Астаны", – отметил он.

Ранее секретарь Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов сообщил, что на 18:00 в голосовании приняли участие более 8 845 280 казахстанцев, что составило более 70,98% от общего числа избирателей. Всего в Казахстане правом голоса обладают 12 461 796 человек.