Казахстанский экономист Айдархан Кусаинов оценил организацию референдума

Казахстанский экономист Айдархан Кусаинов на своей странице в социальных сетях подвел итоги дня голосования, отметив высокий уровень организации процесса, передает Zakon.kz.

По мнению эксперта, процесс прошел в спокойной и организованной обстановке, без серьезных нарушений или резонансных инцидентов на избирательных участках. Кусаинов подчеркнул, что качественное планирование работы комиссий и грамотная логистика обеспечили комфортные условия для волеизъявления граждан.

"Похоже, явка будет очень большой – как мне кажется, 80+. Я голосовал утром в Алмате, так что тут не очень показателен личный опыт, но (а) судя по бизнес-процессам, планировке, организации моего участка все было очень качественно организованно, и (б) судя по роликам и постам в ФБ, на других участках было так же, и народу действительно было много. Новостной фон в ФБ и атмосфера на улицах тоже весьма спокойные, без всяких видео или постов о нарушениях или какой-то взбудораженности. Наблюдатели, в том числе и иностранные, как и пресса тоже все ровные". Экономист Айдархан Кусаинов

Эксперт также указал на эффективность агитационной кампании и позитивный настрой избирателей. Он добавил, что реальные настроения общества оказались значительно оптимистичнее дискуссий в социальных сетях.

"Из любопытства, пока голосовал, присмотрелся сквозь стекло урны в бюллетени – было много "за". Так что похоже ФБ настроения действительно не отражают настроения общества, а очень ему параллельны. Резюме: не удивлюсь явке 80+% и поддержке 80+% – даже те, с кем встретился на Алматинском "скептическом участке", все были на позитиве. Агиткампания оказалось весьма эффективной", – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее были озвучены предварительные итоги явки граждан на республиканском референдуме по проекту новой Конституции.