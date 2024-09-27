Вячеслав Буцаев оценил первую победу во главе "Барыса"

Назначенный два дня назад на пост главного тренера казахстанского хоккейного клуба "Барыс" российский специалист Вячеслав Буцаев подвел итоги первой своей игры в данной роли, сообщает Zakon.kz.

Новый рулевой столичной дружины вывел своих хоккеистов против клуба "Сочи", где сам ранее работал в качестве тренера.





Казахстанский коллектив одержал первую победу в новом сезоне КХЛ в основное время со счетом 1:0.



"Ребята – молодцы, играли друг за друга. Добились успеха с минимальным преимуществом. Вратари обеих команд сыграли здорово. Хоккеисты создали много моментов, забили один гол и этого хватило для того, чтобы взять два очка. За 48 часов трудно что‑то понять, поэтому спасибо помощникам, которые дали полную информацию по игрокам, как и кого использовать. А пока я тут провел только одну игру и одну тренировку". Главный тренер "Барыса" Вячеслав Буцаев

Единственную и столь нужную для победы столичного коллектива шайбу забил американский легионер Уэйд Эллисон.

После данной виктории "Барыс" все еще остается на последней строчке Восточной конференции, набрав 5 очков.

Однако уже в следующей игре при положительном результате казахстанская команда может подняться выше.

А в предстоящей встрече "астанчан" ждет еще одна экс-команда Вячеслава Буцаева – "Витязь", где он трудился в сезоне 2022/23.

Помимо победы "Барыса", 26 сентября казахстанских болельщиков спорта порадовали наши футзалисты, которые в Андижане (Узбекистан) на ЧМ-2024 одолели грозных португальцев и вышли в четвертьфинал турнира.