Статьи

"На казахстанских участках все продумано" – иностранные эксперты о референдуме

На казахстанских участках все продумано – иностранные эксперты о референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 14:53 Фото: Zakon.kz
Главы Центральных избирательных комиссий Азербайджана и Армении отметили высокий уровень подготовки Казахстана к референдуму, сообщает Zakon.kz.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян, прибывший в Казахстан в составе международной миссии, поделился своими впечатлениями о республиканском референдуме по проекту новой Конституции РК.

"Главное для нас – увидеть, как организованы выборы и референдумы в других странах. Мы изучаем опыт друг друга, чтобы понять, какие практики можно перенять. Это дружеский обмен опытом", – подчеркнул он.Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян

Особое внимание наблюдателя привлекла организация избирательных участков.

"На всех участках, где я побывал, соблюдены все символы – флаги, гербы, уголки для граждан. В Армении такие уголки есть в школах, и здесь я увидел, как можно организовать все еще более системно. Это очень интересно и полезно для дальнейшей работы у нас".Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян

Ваагн Овакимян также отметил спокойную и упорядоченную атмосферу голосования.

"Процесс проходит плавно, граждане голосуют свободно и уверенно. Все организовано так, чтобы каждый мог принять участие легко и удобно. Наблюдение за этим процессом – это возможность учиться и обмениваться опытом. Для нас это важный пример того, как можно проводить референдумы с высоким уровнем организации и уважением к гражданам. Желаю Казахстану мира, единства и стабильного развития".Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян

А вот председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Мазаир Панахов посетил 50 избирательных участков в Казахстане. Он лично наблюдает за ходом референдума в Казахстане.

"Голосования проходят на высоком уровне: все участки оснащены необходимым оборудованием, соблюдаются санитарные и технические нормы, а процесс голосования протекает в спокойной и упорядоченной атмосфере".Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Мазаир Панахов

Наблюдатели, присутствующие на участках, отмечают четкую организацию и высокий уровень подготовки персонала. Все технические и организационные моменты контролируются, чтобы граждане могли реализовать свое право на голос безопасно и комфортно.

Все новости по референдуму-2026 можете прочитать по ссылке.

Читайте также
Без нарушений и открыто – главы ЦИК Узбекистана и Кыргызстана о референдуме в Казахстане
16:11, Сегодня
Без нарушений и открыто – главы ЦИК Узбекистана и Кыргызстана о референдуме в Казахстане
Почему противники АЭС оказались в меньшинстве на референдуме – мнение экспертов
13:06, 07 октября 2024
Почему противники АЭС оказались в меньшинстве на референдуме – мнение экспертов
Окончательные итоги референдума: более 5,5 млн казахстанцев проголосовали за строительство АЭС
08:22, 08 октября 2024
Окончательные итоги референдума: более 5,5 млн казахстанцев проголосовали за строительство АЭС
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
18:57, Сегодня
В России указали на точный счёт в матче "Кайрат" - "Актобе" в КПЛ
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:09, Сегодня
В двух сетах завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
17:59, Сегодня
Драмой завершился матч "Ахмата" в РПЛ
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
17:30, Сегодня
Кенжебек поделился своим впечатлением от выхода в стартовом составе за "Ахмат"
