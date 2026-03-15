"На казахстанских участках все продумано" – иностранные эксперты о референдуме

Главы Центральных избирательных комиссий Азербайджана и Армении отметили высокий уровень подготовки Казахстана к референдуму, сообщает Zakon.kz.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян, прибывший в Казахстан в составе международной миссии, поделился своими впечатлениями о республиканском референдуме по проекту новой Конституции РК.

"Главное для нас – увидеть, как организованы выборы и референдумы в других странах. Мы изучаем опыт друг друга, чтобы понять, какие практики можно перенять. Это дружеский обмен опытом", – подчеркнул он. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян

Особое внимание наблюдателя привлекла организация избирательных участков.

"На всех участках, где я побывал, соблюдены все символы – флаги, гербы, уголки для граждан. В Армении такие уголки есть в школах, и здесь я увидел, как можно организовать все еще более системно. Это очень интересно и полезно для дальнейшей работы у нас". Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян

Ваагн Овакимян также отметил спокойную и упорядоченную атмосферу голосования.

"Процесс проходит плавно, граждане голосуют свободно и уверенно. Все организовано так, чтобы каждый мог принять участие легко и удобно. Наблюдение за этим процессом – это возможность учиться и обмениваться опытом. Для нас это важный пример того, как можно проводить референдумы с высоким уровнем организации и уважением к гражданам. Желаю Казахстану мира, единства и стабильного развития". Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян

А вот председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Мазаир Панахов посетил 50 избирательных участков в Казахстане. Он лично наблюдает за ходом референдума в Казахстане.

"Голосования проходят на высоком уровне: все участки оснащены необходимым оборудованием, соблюдаются санитарные и технические нормы, а процесс голосования протекает в спокойной и упорядоченной атмосфере". Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики Мазаир Панахов

Наблюдатели, присутствующие на участках, отмечают четкую организацию и высокий уровень подготовки персонала. Все технические и организационные моменты контролируются, чтобы граждане могли реализовать свое право на голос безопасно и комфортно.

