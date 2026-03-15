Независимые наблюдатели отметили прозрачность проведения референдума в ЗКО

За ходом республиканского референдума в Западно-Казахстанской области внимательно следили более трех тысяч наблюдателей. Они присутствовали на участках с самого утра и контролировали соблюдение всех процедур голосования – от подготовки кабинок и урн до подсчета бюллетеней.

Представители общественных организаций отметили, что процесс прошел спокойно, участки были хорошо подготовлены, а нарушений не обнаружено. Для наблюдения за ходом голосования на референдуме в Западно-Казахстанской области были аккредитованы 23 организации.

По словам представителей коалиции общественных наблюдателей, работа была выстроена так, чтобы покрыть наблюдением максимальное число участков и при необходимости быстро реагировать на потенциальные нарушения.

"На участке референдума Nº219 в селе Казталов процесс голосования проходил в соответствии с требованиями закона, в открытой и спокойной обстановке. Нарушений выявлено не было как во время голосования, так и при подсчете голосов. В целом отчеты членов комиссии и результаты наблюдения совпадают. Порядок голосования соблюдался, все прошло спокойно, открыто и в рамках закона. Кроме того, граждане показали высокую явку", – отметил представитель местного общественного объединения "Жария" Мэлс Залиев.

Стоит отметить, что в день референдума в регионе работали более трех тысяч наблюдателей. Большинство из них представляли республиканские общественные объединения, зарегистрированные в Центральной комиссии референдума. Еще 680 человек направили общественные организации, аккредитованные в областной комиссии.



"Процесс голосования уже завершен, сейчас подводим итоги. День наблюдателя у меня выдался насыщенным, поток граждан не прекращался до самого конца голосования. Приятно, что работа комиссии референдума была хорошо организована, это обеспечило бесперебойную работу участка. Нарушений мной как наблюдателем не выявлено. Судя по настрою людей, пришедших на голосование, они возлагают большие надежды на итоги референдума", – поделился независимый наблюдатель от молодежной общественной организации "Интеграл" Уркен Гумаров.

"У нас в филиале 950 наблюдателей. Еще 50 координаторов и 18 капитанов. В штабе находились мобильные капитаны, которые координировали весь процесс. Нарушений зафиксировано не было. Все прошло спокойно с соблюдением законности. В случае возникновения нарушений мы были готовы оперативно на них отреагировать. Каждый наблюдатель вел наблюдение по положению, все действия координировались мобильными капитанами", – рассказал директор филиала Коалиции общественных наблюдателей "Дауыс" Асхат Окшебаев.

