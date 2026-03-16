События

Ход голосования на участках соответствовал данным ЦКР – независимые наблюдатели

Наблюдатели Халық үні, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 17:55 Фото: "Халық үні"
16 марта в Kazpress Club состоялась пресс-конференция независимой группы наблюдателей "Халық үні", посвященная итогам мониторинга республиканского референдума по новой Конституции Казахстана. Эксперты оценили ход голосования, сообщает Zakon.kz.

Перед представителями СМИ выступили политологи Нурболат Нышанбай, Нургелди Абдиганиулы, Дос Кошим, а также общественный деятель Бекнур Кисиков.

По словам экспертов, инициатива создания независимой группы наблюдателей появилась сразу после публикации первой версии проекта новой Конституции. С идеей выступил политолог Нурболат Нышанбай, которую поддержали общественные деятели и эксперты гражданского общества. Основной задачей группы стало общественное наблюдение за ходом голосования, состоявшегося 15 марта, с целью обеспечения прозрачности процедуры. 

"В течение месяца велась подготовительная работа: проводился набор добровольцев из разных городов страны, организовывались обучающие встречи и инструктажи. Участникам разъясняли нормы избирательного законодательства и правила общественного наблюдения", – отмечается в информации.

В день референдума около 2 тыс. наблюдателей группы "Халық үні" работали на участках в 11 городах Казахстана, среди которых Алматы, Тараз, Туркестан, Уральск, Конаев и Талдыкорган. Наблюдатели находились на участках с момента их открытия до завершения голосования, следили за соблюдением процедур и фиксировали возникающие ситуации.

Как отметил Нурболат Нышанбай, формирование независимых групп наблюдателей способствует развитию политической культуры и укреплению институционального доверия в обществе. По его словам, все рекомендации планируется направить в Центральную комиссию референдума для дальнейшего анализа.

При этом эксперт подчеркнул, что в целом выводы группы "Халық үні" совпадают с официальной информацией, опубликованной Центральной комиссией референдума.

Фото: "Халық үні"

Участники пресс-конференции также отметили, что присутствие независимых наблюдателей на участках в крупнейших городах страны – в Астане, Алматы и Шымкенте – стало важным элементом общественного контроля. По их мнению, это позволило обеспечить открытость процедуры голосования и повысить доверие граждан к политическим процессам.

В завершение встречи представители группы подчеркнули, что главная цель инициативы – укрепление доверия общества к избирательным процедурам и развитие культуры гражданского участия. Пресс-конференция стала площадкой для подведения первых итогов общественного наблюдения и обсуждения роли гражданского общества в обеспечении прозрачности значимых политических процессов в стране.

Ранее международные наблюдатели положительно оценили референдум в Казахстане.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Референдум 2026 года: международные наблюдатели высказались о ходе голосования
15:45, 15 марта 2026
Референдум 2026 года: международные наблюдатели высказались о ходе голосования
Выяснилось, в каких странах казахстанцы первыми начали голосование по проекту новой Конституции
03:10, 15 марта 2026
Выяснилось, в каких странах казахстанцы первыми начали голосование по проекту новой Конституции
В Казахстане завершилось голосование на референдуме: начат подсчет голосов
20:12, 15 марта 2026
В Казахстане завершилось голосование на референдуме: начат подсчет голосов
