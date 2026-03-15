Институт евразийской интеграции представил данные экзитпола по итогам референдума

Институт евразийской интеграции по заказу Агентства "Хабар" представил данные экзитпола по итогам республиканского референдума. Опрос граждан проводился на выходе с избирательных участков в день голосования, 15 марта 2026 года, передает Zakon.kz.

В ходе опроса, проведенного по методике непрерывного потока, было охвачено 30 тысяч проголосовавших граждан на 200 участках по всей Республике Казахстан.

Респондентов опрашивали на выходе из участков специально подготовленные интервьюеры методом face-to-face. В течение дня было проведено семь замеров.

Результаты экзитпола распределились следующим образом:

"За" принятие новой Конституции высказались 86,7% опрошенных граждан.

Прогнозная явка зафиксирована на уровне 75,3%.



Статистическая погрешность данных экзитпола составляет ±1%.



Ранее заместитель председателя Центральной комиссии референдума Мухтар Ерман озвучил предварительные итоги явки граждан на республиканском референдуме по проекту новой Конституции.