Политика

Референдум в Казахстане: опубликованы результаты третьего экзитпола

Референдум , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 00:52 Фото: Zakon.kz
Институт общественной политики по заказу телеканала Astana TV представил предварительные результаты экзитпола по итогам республиканского референдума. Опрос граждан проводился на выходе с избирательных участков в день голосования, 15 марта 2026 года, передает Zakon.kz.

В ходе исследования было охвачено 24 тысячи проголосовавших граждан на 200 участках по всей Республике Казахстан. Опрос на выходе из участков для голосования проводили профессиональные интервьюеры, прошедшие обучение и инструктаж по методике экзитпола.

Результаты экзитпола распределились следующим образом:

  • "За" принятие новой Конституции высказались 88,6% опрошенных граждан;
  • Прогнозная явка зафиксирована на уровне 72,1%.

Ранее Институт евразийской интеграции представил данные экзитпола по итогам референдума.

Канат Болысбек
Читайте также
Институт евразийской интеграции представил данные экзитпола по итогам референдума
00:25, 16 марта 2026
Институт евразийской интеграции представил данные экзитпола по итогам референдума
Институт евразийской интеграции по заказу Zakon.kz проведет exit poll на референдуме по строительству АЭС
21:13, 01 октября 2024
Институт евразийской интеграции по заказу Zakon.kz проведет exit poll на референдуме по строительству АЭС
Как собирают данные для экзитпола в Казахстане
15:47, 19 марта 2023
Как собирают данные для экзитпола в Казахстане
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский хоккеист забил и отдал ассист в матче канадской лиги OHL
03:48, 16 марта 2026
Казахстанский хоккеист забил и отдал ассист в матче канадской лиги OHL
Появилось видео обидного поражения Рыбакиной в финале "тысячника" в Индиан-Уэллсе
03:18, 16 марта 2026
Появилось видео обидного поражения Рыбакиной в финале "тысячника" в Индиан-Уэллсе
Соболенко высказалась о победе над Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе
02:43, 16 марта 2026
Соболенко высказалась о победе над Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе
"Это был тяжёлый матч": Рыбакина прокомментировала поражение от Соболенко
02:16, 16 марта 2026
"Это был тяжёлый матч": Рыбакина прокомментировала поражение от Соболенко
