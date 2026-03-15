Референдум в Казахстане: опубликованы результаты третьего экзитпола
Институт общественной политики по заказу телеканала Astana TV представил предварительные результаты экзитпола по итогам республиканского референдума. Опрос граждан проводился на выходе с избирательных участков в день голосования, 15 марта 2026 года, передает Zakon.kz.
В ходе исследования было охвачено 24 тысячи проголосовавших граждан на 200 участках по всей Республике Казахстан. Опрос на выходе из участков для голосования проводили профессиональные интервьюеры, прошедшие обучение и инструктаж по методике экзитпола.
Результаты экзитпола распределились следующим образом:
- "За" принятие новой Конституции высказались 88,6% опрошенных граждан;
- Прогнозная явка зафиксирована на уровне 72,1%.
Ранее Институт евразийской интеграции представил данные экзитпола по итогам референдума.
