Референдум в Казахстане: опубликованы результаты третьего экзитпола

Институт общественной политики по заказу телеканала Astana TV представил предварительные результаты экзитпола по итогам республиканского референдума. Опрос граждан проводился на выходе с избирательных участков в день голосования, 15 марта 2026 года, передает Zakon.kz.

В ходе исследования было охвачено 24 тысячи проголосовавших граждан на 200 участках по всей Республике Казахстан. Опрос на выходе из участков для голосования проводили профессиональные интервьюеры, прошедшие обучение и инструктаж по методике экзитпола. Результаты экзитпола распределились следующим образом:

"За" принятие новой Конституции высказались 88,6% опрошенных граждан;

Прогнозная явка зафиксирована на уровне 72,1%. Ранее Институт евразийской интеграции представил данные экзитпола по итогам референдума.

