Кто из мировых лидеров поздравил Токаева с успешным проведением референдума

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции РК, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент России Владимир Путин отметил, что конституционные преобразования в Казахстане будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений союзничества и всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.

"Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны", – говорится в телеграмме.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей телеграмме выразил уверенность, что широкомасштабные политические и социально-экономические преобразования будут служить устойчивому развитию Нового Казахстана, укреплению авторитета и признания на международной арене.

"Активное участие населения в данном важном политическом мероприятии, а также его результаты являются наглядным подтверждением широкой поддержки народом братской страны проводимых под Вашим руководством реформ", – отмечается в телеграмме лидера Узбекистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил главу нашего государства с успешным проведением референдума и выразил уверенность в поступательном развитии двусторонних отношений.

"Убежден, что это историческое событие станет важным шагом на пути дальнейшего устойчивого развития Вашей страны и повышения благосостояния народа. Под Вашим руководством Казахстан уверенно развивается на основе единства и стабильности, а его международный авторитет последовательно укрепляется", – написал Садыр Жапаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравлении отметил, что принятие новой Конституции, предусматривающей модернизацию политической системы и совершенствование управленческой модели, ознаменует начало нового этапа в истории Казахстана, будет способствовать всестороннему развитию страны и дальнейшему укреплению ее роли на международной арене.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что реализация принципов, заложенных в новую Конституцию, послужит надежным фундаментом для дальнейшего процветания Казахстана.

"Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать Справедливый Казахстан, обеспечивать его стабильное развитие", – говорится в поздравлении.

Президент Сербии Александр Вучич направил теплые слова поздравления.

"Как искренний и преданный друг Вашей страны, я с удовлетворением отмечаю каждый шаг, который Вы предпринимаете на пути развития и достижения амбициозных целей, приносящих ощутимые результаты. Это требует большой работы, принятия непростых решений и преданности как повседневным, так и долгосрочным задачам. Вместе с тем это наглядно показывает, как опытные и мудрые лидеры принимают твердые решения", – написал сербский лидер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей телеграмме написал, что результаты всенародного голосования вновь продемонстрировали ответственное отношение граждан Республики Казахстан к обеспечению независимости и суверенитета страны, а также к построению благополучного и современного общества в условиях верховенства закона.

Свои поздравления также направили генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь ОЭС Асад Маджид Хан, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и другие.

Поздравительные телеграммы на имя президента Казахстана продолжают поступать.