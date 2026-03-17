Отдельные замечания не оказали влияния на ход и итоги референдума – ЦКР

Член Центральной комиссии референдума (ЦКР) Асель Жанабилова на брифинге 17 марта 2026 года рассказала, сколько обращений поступило от казахстанцев в день проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Асель Жанабилова отметила, что поступившие обращения касались вопросов разъяснения законодательства республиканского референдума, предмета республиканского референдума, организации референдума, в том числе работы участковых комиссий и голосования за рубежом, а также иных вопросов, не относящихся к республиканскому референдуму.

"По информации территориальных комиссий референдума, в день голосования поступило 35 обращений. В Астане – 11 обращений, в Алматы – 6, в Мангистауской области – 4. В Шымкенте, области Абай, Кызылординской области – по 3 обращения. В Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской областях – по 1 обращению. На 33 обращения даны ответы в соответствии с действующим законодательством", – подчеркнула она.

Спикер добавила, что по итогам дня голосования были поданы в территориальные комиссии референдума 2 иска в судебные органы. Первый иск касался вопроса нечитаемости трафарета Брайля в Актюбинской области, а второй – оспаривания решения участковой комиссии об удалении наблюдателя в Астане.

"По результатам рассмотрения указанных исков требования истцов не подтвердились, в связи с чем судами отказано в их удовлетворении. Таким образом, все поступившие обращения были рассмотрены в установленном законодательством порядке. Отдельные обращения носили разъяснительный или организационный характер. Поданные иски не нашли подтверждения в ходе судебных разбирательств. В целом указанные обращения и отдельные замечания не оказали существенного влияния на ход голосования и установление итогов республиканского референдума", – резюмировала Асель Жанабилова.

Ранее председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров огласил результаты голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции.