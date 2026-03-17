Сердечки, крестики или галочки: как могли голосовать казахстанцы на референдуме

Член Центральной комиссии референдума Шавхат Утемисов на брифинге 17 марта 2026 года рассказал, в каком случае бюллетени для голосования считаются недействительными, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, какие отметки могли ставить казахстанцы на своих бюллетенях во время голосования на референдуме.

"В законе сказано, что нужно поставить отметку. Наше население, как правило, ставит галочку, это международная практика. Но если вместо галочки стоит другая отметка, но при этом четко можно определить его волеизъявление, при необходимости это выносится на рассмотрение комиссии, и таким образом принимается решение (признать его действительным или нет. – Прим. ред.)", – отметил Шавхат Утемисов.

Он также подчеркнул, что недействительными при подведении итогов референдума считаются бюллетени неустановленного образца, в которых отсутствует подпись члена участковой комиссии, в которых не отмечен ни один из вариантов ответов на вопрос, вынесенный на референдум, в которых отметка поставлена карандашом или носит следы подчистки и другие следы подделки и в которых невозможно определить волеизъявление голосующего.

Бюллетень считается действительным, но не учитывается при подсчете голосов, если отмечены все варианты ответов на вопрос, вынесенный на референдум.

Ранее председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров огласил результаты голосования на республиканском референдуме по проекту новой Конституции.