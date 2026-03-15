Озвучена обновленная информация о проголосовавших на референдуме
Член ЦИК Асель Жанабилова 15 марта 2026 года озвучила актуальные данные о явке голосующих на референдуме казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее словам, проголосовали уже 8 029 286 казахстанцев, что составило 64,43% явки.
Явка граждан по регионам составила:
- Область Абай – 69,29%;
- Акмолинская область – 71,33%;
- Актюбинская область – 77,65%;
- Алматинская область – 68,23%;
- Атырауская область – 64,33%;
- Западно-Казахстанская область – 60,61%;
- Жамбылская область – 70,31%;
- Область Жетысу – 68,50%;
- Карагандинская область – 72,63%;
- Костанайская область – 70,96%;
- Кызылординская область – 82,02%;
- Мангистауская область – 68,19%;
- Павлодарская область – 68,41%;
- Северо-Казахстанская область – 60,7%;
- Туркестанская область – 72,3%;
- Область Улытау – 66,5%;
- Восточно-Казахстанская область – 78,98%;
- город Астана – 47,76%;
- город Алматы – 28,16%;
- город Шымкент – 72,61%.
Данные актуальны на 16:00 по времени Астаны.
Также Асель Жанабилова рассказала, что в 16:00 открылись участки для проведения референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк и Оттава.
Следующая информация о явке на участки для голосования будет представлена в 18:00.
Материал по теме
Выборы президента РК, конфликт на Ближнем Востоке, инициатива Трампа: Токаев ответил на вопросы СМИ
15 марта 2026 года в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.
Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму. Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.
