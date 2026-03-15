Общество

Озвучена обновленная информация о проголосовавших на референдуме

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 16:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Член ЦИК Асель Жанабилова 15 марта 2026 года озвучила актуальные данные о явке голосующих на референдуме казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, проголосовали уже 8 029 286 казахстанцев, что составило 64,43% явки.

Явка граждан по регионам составила:

  • Область Абай – 69,29%;
  • Акмолинская область – 71,33%;
  • Актюбинская область – 77,65%;
  • Алматинская область – 68,23%;
  • Атырауская область – 64,33%;
  • Западно-Казахстанская область – 60,61%;
  • Жамбылская область – 70,31%;
  • Область Жетысу – 68,50%;
  • Карагандинская область – 72,63%;
  • Костанайская область – 70,96%;
  • Кызылординская область – 82,02%;
  • Мангистауская область – 68,19%;
  • Павлодарская область – 68,41%;
  • Северо-Казахстанская область – 60,7%;
  • Туркестанская область – 72,3%;
  • Область Улытау – 66,5%;
  • Восточно-Казахстанская область – 78,98%;
  • город Астана – 47,76%;
  • город Алматы – 28,16%;
  • город Шымкент – 72,61%.

Данные актуальны на 16:00 по времени Астаны.

Также Асель Жанабилова рассказала, что в 16:00 открылись участки для проведения референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк и Оттава.

Следующая информация о явке на участки для голосования будет представлена в 18:00.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 16:10
Выборы президента РК, конфликт на Ближнем Востоке, инициатива Трампа: Токаев ответил на вопросы СМИ

15 марта 2026 года в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.

Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму. Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.

Азамат Сыздыкбаев
