Озвучена обновленная информация о проголосовавших на референдуме

Член ЦИК Асель Жанабилова 15 марта 2026 года озвучила актуальные данные о явке голосующих на референдуме казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, проголосовали уже 8 029 286 казахстанцев, что составило 64,43% явки.

Явка граждан по регионам составила:

Область Абай – 69,29%;

Акмолинская область – 71,33%;

Актюбинская область – 77,65%;

Алматинская область – 68,23%;

Атырауская область – 64,33%;

Западно-Казахстанская область – 60,61%;

Жамбылская область – 70,31%;

Область Жетысу – 68,50%;

Карагандинская область – 72,63%;

Костанайская область – 70,96%;

Кызылординская область – 82,02%;

Мангистауская область – 68,19%;

Павлодарская область – 68,41%;

Северо-Казахстанская область – 60,7%;

Туркестанская область – 72,3%;

Область Улытау – 66,5%;

Восточно-Казахстанская область – 78,98%;

город Астана – 47,76%;

город Алматы – 28,16%;

город Шымкент – 72,61%.

Данные актуальны на 16:00 по времени Астаны.

Также Асель Жанабилова рассказала, что в 16:00 открылись участки для проведения референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк и Оттава.

Следующая информация о явке на участки для голосования будет представлена в 18:00.

15 марта 2026 года в Казахстане стартовал референдум по Конституционной реформе. В ЦИК сообщили о количестве открытых в стране участках.

Ранее в Министерстве культуры и информации рассказали о выявленных нарушениях при агитации к референдуму. Также в ЦИК прокомментировали слухи о заранее разносимых бюллетенях.