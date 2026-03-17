Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Франции

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Эммануэлем Макроном. Об этом 17 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

По их данным, в ходе беседы французский лидер поздравил главу нашего государства с успешным проведением общенародного референдума по новой Конституции, отметив ее историческое значение и назвав это событие грандиозным шагом на пути дальнейшей модернизации страны.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Франции за слова поддержки и высокую оценку проведенного референдума.

"Собеседники выразили удовлетворение ходом двустороннего сотрудничества в экономике, особенно в сферах индустрии и энергетики, а также высказались за продолжение совместных усилий в данном направлении", – сообщили в Акорде.

Главы государств отметили важность личных контактов и договорились о предстоящих встречах с целью продолжения обменами мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки.

