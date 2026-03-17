Политика

Токаев провел рабочее совещание по вопросу реализации новой Конституции

Касым-Жомарт Токаев, совещание , фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 18:01 Фото: akorda.kz
Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросу реализации положений Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, передает Zakon.kz.

По их данным, под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по вопросу реализации положений Конституции Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года.

В совещании приняли участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, премьер-министр Олжас Бектенов, государственный советник Ерлан Карин, руководитель администрации президента Айбек Дадебай, помощник президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев и министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Президент отметил, что сегодня подписан Указ "О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года".

"Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предстоит большая работа по приведению в соответствие с Конституцией положений законов и других нормативных правовых актов. Президент обратил внимание, что в первоочередном порядке следует скорректировать законы, необходимые для обеспечения функционирования всех институтов власти в соответствии с новой Конституцией", – говорится в сообщении.

В общей сложности предстоит принять шесть конституционных законов, а также три закона о внесении изменений и дополнений в иные законодательные акты.

Учитывая дату вступления Конституции в силу, соответствующие законы следует принять до конца сессии Парламента.

Глава государства поставил задачу по качественной и своевременной разработке и принятию законов. Также правительству необходимо провести своевременную корректировку подзаконных нормативных правовых актов.

Сегодня, 17 марта, президент подписал указ о реализации новой Конституции.

Канат Болысбек
