#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
События

Новая Конституция Казахстана получила высокую оценку европейских экспертов

Конституционная реформа, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 18:20 Фото: Zakon.kz
Европейская организация публичного права (EPLO) направила официальное поздравление в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с успешным проведением национального референдума 15 марта 2026 года и принятием новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, в EPLO отметили, что данное событие отражает волю народа Казахстана и является важным этапом в дальнейшем развитии и укреплении институциональной и правовой системы страны.

"Предстоящее вступление в силу новой Конституции 1 июля 2026 года представляет собой значительное достижение в продвижении демократического управления, верховенства права и государственного управления", – говорится в обращении.

В EPLO также подчеркнули, что высоко ценят многолетнее и конструктивное сотрудничество с Казахстаном. Организация выразила готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия и расширению партнерства, в том числе в сферах публичного права, институционального развития и правовой реформы.

Поздравительное обращение подписано директором EPLO, профессором Спиридоном Флогаитисом.

Елена Беляева
Елена Беляева
