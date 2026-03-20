Новая Конституция Казахстана получила высокую оценку европейских экспертов

Европейская организация публичного права (EPLO) направила официальное поздравление в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в связи с успешным проведением национального референдума 15 марта 2026 года и принятием новой Конституции, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, в EPLO отметили, что данное событие отражает волю народа Казахстана и является важным этапом в дальнейшем развитии и укреплении институциональной и правовой системы страны.

"Предстоящее вступление в силу новой Конституции 1 июля 2026 года представляет собой значительное достижение в продвижении демократического управления, верховенства права и государственного управления", – говорится в обращении.

В EPLO также подчеркнули, что высоко ценят многолетнее и конструктивное сотрудничество с Казахстаном. Организация выразила готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия и расширению партнерства, в том числе в сферах публичного права, институционального развития и правовой реформы.

Поздравительное обращение подписано директором EPLO, профессором Спиридоном Флогаитисом.