#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
460.37
531.87
5.82
Политика

Теплые слова и приглашение на саммит: раскрыты детали встречи Токаева со спецпредставителем президента Кореи

специальный представитель президента Кореи – руководитель Администрации президента Кан Хун Шик, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 14:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя президента Республики Корея – руководителя Администрации президента Кан Хун Шика. Об этом 8 апреля 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Республика Корея является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана, и высоко оценил позитивную динамику двустороннего взаимодействия.

Президент, отметив теплое отношение в Казахстане к корейскому народу и динамичное развитие Республики Корея, подтвердил нацеленность Астаны на упрочение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.

Глава государства передал теплые слова приветствия президенту Республики Корея Ли Чжэ Мёну, акцентировав внимание на значимости визита в Казахстан Кан Хун Шика в качестве его специального представителя.

Фото: akorda.kz

"Ваш визит имеет большое значение для дальнейшего укрепления казахско-корейского взаимодействия. Уверен, благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет и впредь поступательно развиваться", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Кан Хун Шик выразил признательность за теплый прием и передал поздравления президента Ли Чжэ Мёна по случаю успешного проведения референдума по принятию новой Конституции Казахстана.

Спецпредставитель заявил, что Республика Корея придает важное значение выводу двусторонних отношений на качественно новый уровень путем усиления торгово-экономических и инвестиционных связей, реализации совместных проектов в различных сферах.

Фото: akorda.kz

В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, включая перспективы расширения контактов в энергетической, транспортно-логистической областях с учетом текущих вызовов на глобальном рынке.

В завершение Кан Хун Шик передал главе государства приглашение президента Ли Чжэ Мёна посетить Сеул с визитом, в том числе для участия в первом саммите "Республика Корея – Центральная Азия", который пройдет в сентябре текущего года.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение южнокорейского лидера и выразил уверенность, что предстоящие переговоры на высшем уровне будут способствовать значительной активизации сотрудничества двух стран, а также укреплению взаимодействия в формате Центральная Азия – Республика Корея.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: