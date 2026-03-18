Совместное заседание палат Парламента созывают в Казахстане 20 марта

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как говорится в тексте распоряжения, опубликованного сегодня, 18 марта 2026 года: "В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции РК созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 марта 2026 года в 10.00 в Астане". Немного ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства уточнял, что на заседании будут рассматривать проект Конституционного закона о специальном статусе города Алатау.

