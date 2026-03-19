Политика

Токаев: Мы должны делать все возможное для повышения качества человеческого капитала

токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 20:26 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 марта 2026 года посетил КазНУ имени аль-Фараби, где провел встречу с представителями научного сообщества страны и подчеркнул важность всех усилий, направленных на повышение качества человеческого капитала, сообщает Zakon.kz.

Для этого, отмечает президент, мы должны делать все возможное для повышения качества человеческого капитала.

"Я обращаюсь ко всем представителям научного и академического сообщества страны. От ваших идей, исследований, результатов работы, открытий во многом зависит, каким будет Казахстан завтра, насколько наша страна будет инновационной и прогрессивной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии", – подчеркнул он.

Для достижения результатов в развитии науки следует придавать приоритетное значение поддержке человеческого капитала.

"Мы должны переосмыслить подходы к системе воспитания подрастающего поколения и поддержке граждан в духе социальной справедливости, созидательного патриотизма и трудолюбия. Это означает переход от модели патернализма к модели трансформации прогресса, где главным ресурсом становится человек и его способности. Поэтому мы недаром говорим, что изюминка нашей новой Конституции в ее человекоцентричности". Касым-Жомарт Токаев

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что патриотами являются те, кто добросовестно выполняет свою работу на всех уровнях.

"Патриоты – это люди, которые добросовестно выполняют свою работу на всех участках, будь это университет, школа, больница, предприятие или министерство, уже не говоря о военной службе. Всего не перечислишь. Труд не может быть плохим по сути своей". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент озвучил, что в стране стоимость госгрантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус.

Канат Болысбек
