Политика

Токаев заявил о необходимости выяснить причины слабой отдачи от науки

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 17:30 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с научной общественностью Алматы заявил об отсутствии экономического эффекта от научных разработок, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления глава государства уточнил, что функции инновационной политики переданы министерству науки и высшего образования, запущена программа подготовки "индустриальных PhD", введен механизм стабильного финансирования фундаментальных исследований, законодательно закреплена новая методика оплаты труда ведущих ученых.

Но, с сожалением отмечает он, несмотря на принимаемые меры, существенного экономического эффекта от научных разработок пока нет.

"Нам надо разобраться в причинах такой ситуации. Академия наук, соответствующие институты, ученые, бизнес-сообщество должны дать рекомендации относительно выхода из данной ситуации. Другими словами, необходимо приступить к коммерциализации научных исследований. В принципе, это задача вчерашнего дня, но лучше поздно, чем никогда. Стратегическая задача – кратно увеличить инвестиции в науку и инновации, в том числе силами частных предприятий и отдельных предпринимателей. То есть наука – это дело всенародное. Так мы должны поставить вопрос".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, перед правительством по-прежнему стоит задача выстраивания эффективной модели управления наукой, нацеленной на достижение результатов и развитие партнерства с бизнесом.

Токаев провел в КазНУ встречу с научной общественностью

Также ранее президент заявил, что все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики.

Анастасия Московчук
