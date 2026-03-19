#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Политика

Мы не должны довольствоваться результатами, а постоянно работать над достижениями новых целей – Токаев

Мы не должны довольствоваться результатами, а постоянно работать над достижениями новых целей – Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 20:06 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 марта 2026 года посетил КазНУ имени аль-Фараби, где провел знаковую встречу с представителями научной общественности страны. В ходе выступления глава государства обозначил стратегические приоритеты развития страны, передает Zakon.kz.

В своем выступлении он отметил, что Казахстану необходимо выигрывать в условиях жесткой мировой конкуренции. По его словам, народ ни в коем случае не должен оказаться в стороне от глобального прогресса.

Сейчас недостаточно просто гордиться прошлыми успехами – нужно постоянно ставить новые цели и добиваться их.

"Мы обязаны победить в условиях обострившейся мировой конкуренции. Казахский народ ни при каких обстоятельствах не должен остаться на обочине развития мировой цивилизации. Слишком трагична была вся наша история, мы все выстрадали благополучие. Но как вам понятно, прогресс не приходит согласно пригласительному билету, он достигается путем невероятных усилий всего общества, будь это ученые, технологи, предприниматели, интеллектуалы и даже студенты". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также добавил, что потомки никогда не простят упущенных возможностей по превращению Казахстана в справедливое и сильное государство.

"Потомки, скорее всего, снисходительно отнесутся к нашим промахам, которые в принципе неизбежны, коль скоро мы работаем. Но потомки никогда не простят упущенных возможностей для превращения Казахстана в справедливое, сильное государство, где существует культ законопослушания, чистоты, бережного отношения к природе и, конечно, культ образования и знаний. Вот таким должен быть Казахстан. Вот это наша конечная цель", – заявил президент.

Президент также рассказал, что в Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. Это, по его словам, очень большой академический корпус.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
"Вообще-то приличные деньги": Токаев назвал объем финансирования науки в Казахстане
17:14, Сегодня
Пересмотреть стоимость госгрантов зарубежным университетам поручил Токаев
17:35, Сегодня
Казахстан переходит на новый уровень инфраструктурного развития
14:57, 28 января 2025
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Барыс" назвал состав на последний выездной матч в сезоне КХЛ
20:35, Сегодня
Игрок казахстанского клуба вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной
20:08, Сегодня
Развод Шавката Рахмонова с женой назвали "продуманной тактикой" перед приговором
19:34, Сегодня
В России дали прогноз на возможный бой Махачева и Топурии
19:11, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: