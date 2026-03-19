Мы не должны довольствоваться результатами, а постоянно работать над достижениями новых целей – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 марта 2026 года посетил КазНУ имени аль-Фараби, где провел знаковую встречу с представителями научной общественности страны. В ходе выступления глава государства обозначил стратегические приоритеты развития страны, передает Zakon.kz.

В своем выступлении он отметил, что Казахстану необходимо выигрывать в условиях жесткой мировой конкуренции. По его словам, народ ни в коем случае не должен оказаться в стороне от глобального прогресса.

Сейчас недостаточно просто гордиться прошлыми успехами – нужно постоянно ставить новые цели и добиваться их.

"Мы обязаны победить в условиях обострившейся мировой конкуренции. Казахский народ ни при каких обстоятельствах не должен остаться на обочине развития мировой цивилизации. Слишком трагична была вся наша история, мы все выстрадали благополучие. Но как вам понятно, прогресс не приходит согласно пригласительному билету, он достигается путем невероятных усилий всего общества, будь это ученые, технологи, предприниматели, интеллектуалы и даже студенты". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также добавил, что потомки никогда не простят упущенных возможностей по превращению Казахстана в справедливое и сильное государство.

"Потомки, скорее всего, снисходительно отнесутся к нашим промахам, которые в принципе неизбежны, коль скоро мы работаем. Но потомки никогда не простят упущенных возможностей для превращения Казахстана в справедливое, сильное государство, где существует культ законопослушания, чистоты, бережного отношения к природе и, конечно, культ образования и знаний. Вот таким должен быть Казахстан. Вот это наша конечная цель", – заявил президент.

Президент также рассказал, что в Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. Это, по его словам, очень большой академический корпус.